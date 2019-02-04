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"Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımı esastır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 20:47 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu: - "Herhangi bir federal çözümde, çoğunluk ve azınlık ilişkisi olamayacağı çok açıktır. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımı esastır. Bu ilkeye ve geçmiş mutabakatlara sadakat, görev tanımlarının başarıyla sonuçlandırılabilmesi için kaçınılmazdır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs'ta olası bir çözümde çoğunluk ve azınlık ilişkisi olamayacağının çok açık olduğunu belirterek, "Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımı esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u dün ve bugün kabul ederek görüştüğünü hatırlattı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Lute ile iki taraf arasında sonuç odaklı biçimde müzakerelere yeniden başlayabilmeyi anlamlı kılacak ortak bir zeminin olup olmadığı hususunu görüştüğünü ifade eden Burcu, Akıncı'nın Lute'a, Kıbrıs Türk tarafı olarak siyasi eşitliğin kabulünün öngörülen çözümün olmazsa olmazı olduğunu örnekler vererek aktardığını bildirdi.

Sözcü Burcu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda başta siyasi eşitlik olmak üzere bugüne kadar varılan mutabakatlardan geri adım atılmasının sürecin başlamasına hizmet etmeyeceğinin de altını çizmiştir. Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk tarafı olarak her zaman sürdürdüğümüz yapıcı tutuma uygun bir biçimde, geçmiş mutabakatlara da bağlılığını sürdürerek, söylem tutarlılığı içerisinde ortak bir zeminin yaratılması için Sayın Lute ile samimi ve yapıcı bir diyalog sürdürmüştür. Herhangi bir federal çözümde, çoğunluk ve azınlık ilişkisi olamayacağı çok açıktır. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımı esastır. Bu ilkeye ve geçmiş mutabakatlara sadakat, görev tanımlarının başarıyla sonuçlandırılabilmesi için kaçınılmazdır."

Kıbrıs müzakereleri kapsamında, İsviçre'nin Crans Montana kasabasında Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.

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