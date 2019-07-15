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Kıbrıs’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla düzenlenen programlarla şehitler anıldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) darbe girişiminin 3’nci yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa’daki Şehitler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi.

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla düzenlenen programlarla şehitler anıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) darbe girişiminin 3’nci yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa’daki Şehitler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Törende anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törene KKTC Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Tuğgeneral Tevfik Algan, GKK Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, bazı bakanlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Başçeri törende yaptığı konuşmasında, gururla söyledikleri İstiklal Marşı’nın ilk kelimesi “Korkma”yı 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin haykırdığını vurgulayarak, “Bugün o menfur darbe girişiminin ardından milletin cesur direnişi sayesinde demokrasimize ve devletimize karşı yapılan saldırının üçüncü yıldönümünde aziz şehitleri anmak gazilere bir kez daha şükranlarımızı sunmak için buradayız” dedi.
251 vatandaşın şehit olduğu 2 binden fazla vatandaşın yaralandığı 15 Temmuz darbe teşebbüsünde saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzerinin tarihte görülmediğini söyleyen Başçeri, “Cumhurbaşkanımızın geçen yıl da vurguladığı gibi 15 Temmuz’da bizler hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde yaşıyoruz” ifadesini kullandı.
Başçeri, bir tarafta 251 vatandaşı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada az rastlanan bir direnişe imza atmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Ordu ve polis de darbe girişimini engelledi
Başçeri, TSK’nın çoğunluğunu oluşturan ve darbe teşebbüsüne katılmayan ordunun gerçek askerlerinin varlığının ve emniyet teşkilatının kahraman mensuplarının mücadelesinin de şüphesiz bu darbe girişiminin engellenmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Başçeri, hiç tereddüt etmeden canı pahasına aldığı emri yerine getiren Şehit Ömer Halisdemir’i de bir kez daha rahmetle anarak, “82 milyon vatan evladı 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi bundan sonra da vatanının istikbaline göz dikenlere asla müsaade etmeyecektir” dedi.
Kendilerinin görevinin de bu gerçeğin unutulmaması ve her daim hatırlanmasını sağlamak olduğunu belirten Başçeri, 15 Temmuz Demokrasi şehitlerini bir kez daha rahmet ve minnetle anarak gazileri de şükranla selamladı.

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