Kıbrıs'ta 1996 yılında olayların çıktığı Derinya kapısı açılıyor

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta karşılıklı iki yeni kapı açılması konusunda anlaştı. Açılmasına karar verilen kapılardan biri olan Derinya bölgesi Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin çatışma yaşadığı yer olarak bilinen önemli bir bölge.

DAHA ÖNCE RUMLAR SINIRI DELMEYE ÇALIŞTI

Kıbrıs Rum yönetiminin özel önem verdiği kapının açılışı ile birlikte Mağusa'dan Güney Kıbrıs'a geçişlerde kolaylık sağlanmış olacak. Ada'da 8 Ağustos 1996'da Rum motosikletlilerin oluşturduğu bir grup, Kapalı Maraş'a doğru Derinya'da sınırı delme eylemi gerçekleştirdi. Bu sırada çıkan arbedede Tasos İsak adındaki Rum öldü. Bu olay üzerine 14 Ağustos 1996'da Derinya bölgesinde toplanan Rum fanatikler sınırı yeniden delme eylemi yaptı.

TÜRK BAYRAĞINI İNDİRMEK İSTEYİNCE VURULMUŞTU

Eylemcilerin arasındaki Rum genç Solomos Solumu, sınıra doğru koşarak uyarılara rağmen telleri geçmiş ve sınırdaki Türk bayrağının direğine tırmanmıştı. Türk bayrağını gönderden indirmeye çalışan Solumu, açılan ateş sonucunda boynundan vuruldu. Solumu daha sonra hayatını kaybetti.

Kıbrıs'ta kapılar ilk kez 23 Nisan 2003 yılında açıldı. Ledra Palas'ta başlayan geçişlerden sonra toplam 5 kapı daha açıldı. Kıbrıslı liderler Akıncı ile Anastasiadis, yaptıkları görüşmede Aplıç ve Derinya kapılarının 12 Kasım tarihinde açılmasına karar verdi.

Mağusa'da 2 Mil isminde bir başka kapı daha bulunuyor.