Kıbrıs'ta 56 yılını dolduran BM Barış Gücü çözümsüzlüğün parçası haline geldi

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dün oy birliğiyle aldığı karar ile Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (BMBG) Misyonunun görev süresi yeniden uzatılırken, BMBG'nin varlığı ve statüsü tartışılmaya devam ediyor.

Bundan 56 yıl önce konuşlandırılan ve her yıl görev süresi altı aylık sürelerle iki defa uzatılan BMBG'nin Ada'da yarım asrı aşkın süredir var olan çözümsüzlüğün bir parçası haline geldiği ifade ediliyor.

Kıbrıs BMBG, BMGK'nin 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararıyla, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki çatışmaların tekrarlanmasını önleme, düzenin ve hukukun sağlanması ve korunmasına katkıda bulunma ile normal düzene dönmeyi sağlamak amacıyla kuruldu.

BM Genel Sekreterinin İyi Niyet Misyonu (taraflar arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapma) ve ateşkesi muhafaza etme mandası ile Ada'da bulunan BMBG, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 16 Ağustos 1974'de yürürlüğe giren ateşkesle birlikte çatışma bölgelerini inceleyerek bir ateşkes hattı oluşturdu.

Mevcut askeri durum oluşturularak ateşkes hatlarının arasındaki "Ara Bölge" (Yeşil Hat) olarak adlandırılan, 180 kilometre uzunluğunda ve 346 kilometrekarelik bölge BMBG idaresine girdi.