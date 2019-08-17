KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu “Edebi Kurulu” Kıbrıslı Türk tiyatro oyuncusu ve Yönetmen Yaşar Ersoy’un “Yangın Yerinde Kabare” adlı tiyatro oyununun, içeriğinin uygun bulunmayarak kurul tarafından onay alamaması KKTC’de gündem oldu.

Kıbrıslı Türk tiyatro oyuncusu ve Yönetmen Yaşar Ersoy’un “Yangın Yerinde Kabare” isimli oyunu Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu Edebi Kurulu’nun engeline takıldı. “Yangın Yerinde Kabare” adlı oyunun, Türkiye ile KKTC’nin karı koca rolünde gösterilerek her iki ülkenin itibarsızlaştırmasının istenmesi ve birçok bölümde küçük düşürücü sahneler ile içeriğinin maksatlı yönlere çekmesi nedeniyle uygunsuz bulundu. Edebi Kurul tarafınca içeriğinin, uygunsuz bulunması KKTC’de gündem oldu.

“Herhangi bir sansürün söz konusu değildir”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür, tiyatro sanatçısı ve yönetmen Yaşar Ersoy’un yazdığı “Yangın Yerinde Kabare” adlı oyunun tiyatronun kuruluş amacı ve görevleriyle bağdaşmadığını söyledi. Akgür herhangi bir sansürün söz konusu olmadığını belirterek, “Bu aşamada şunu vurgulamakta yarar görüyorum ki, Sayın Yaşar Ersoy’un oyunu bir sansüre tabi tutulmuş değildir, oynanması yasalara uygun bir şekilde Edebi Kurul tarafından uygun bulunmamıştır” dedi. Akgül, “Sayın Ersoy’la Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları arasında sunduğu teklifin kabul edildiğine veya edileceğine dair herhangi bir anlaşma söz konusu değildir. Ortada olan sadece ve sadece bir teklif ve bu teklifin uygun bulunmamasıdır. Yasa koyucu, bir Edebi Kurul oluşturduğuna göre ‘bir yazarın oyunu doğrudan doğruya hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan oynanır’ diye bir kaide yoktur. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları halkımıza yakışan, edebi değeri yüksek, toplumsal fayda sağlayacağı tartışmasız, insancıl, barışçı oyunlarla muhakkak karşılarında olacaktır” ifadelerini kullandı.