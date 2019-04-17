Kıbrıs’ta ’’Bacıyan-ı Rum Yansımaları’’ sergisi açıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen ’’Bacıyan-ı Rum Yansımaları’’ sergisi Lefkoşa’da açıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen ’’Bacıyan-ı Rum Yansımaları’’ sergisi, 16 Nisan’da Lefkoşa’da açıldı. Serginin açılış töreninde konuşan Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, kurum olarak Anadolu’nun birçok ilinde düzenledikleri sergiyi Kıbrıslılarla buluşturmanın anlamlı olduğunu kaydederek, ’’Tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olan Kıbrıs’ın konumundan dolayı erkeklerini savaşa gönderen analarımız, ticaretle ve ailenin geçimiyle meşgul oldular. Biz de Hala Sultan’dan günümüze kadar buradaki vakıflarla ilgili belgeleri topladık ve örneklerini sergiliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ise, ’’Anadolu’daki nenelerimizin geleneği Kıbrıs’ta da devam etmiştir. Bu topraklarda kurulan 2 bin 200 civarındaki vakfın neredeyse yarısının kadınlar tarafından kurulduğunu görüyoruz’’ dedi.

Açılışın ardından Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan sergi ilk ziyaretçilerini ağırladı. Lefkoşalıların ilgiyle ziyaret ettikleri ve Bacıyan-ı Rum’a dair tarihi belgelerin derlendiği sergide, Anadolu’da ve Kıbrıs’ta kadınlar tarafından kurulan vakıfların faaliyetlerine ışık tutan çok sayıda görsele yer veriliyor. Kadınların elçilikten hemşireliğe kadar edindiği birçok mesleği de ortaya koyan sergi, 21 Nisan’a kadar tarihi Büyük Han’da ziyarete açık olacak.



