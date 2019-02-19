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"Kıbrıs'ta barış ve çözüm tüm taraflara yarar sağlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 19:20 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Kıbrıs'ta barış ve çözüm tüm taraflara yarar sağlayacak" - "BM çatısı altında müzakerelerle barışı getirmeyi iki taraf için de istiyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında müzakerelerle barışı getirmeyi iki taraf için de istediklerini belirterek, "Kıbrıs'ta barış ve çözüm tüm taraflara yarar sağlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nu bilgilendirdi.

Yaklaşık beş saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Akıncı, toplantının son derece sağlıklı ve yararlı bir diyalog içerisinde geçtiğini, Meclise Kıbrıs konusunda son dönemde yaşanan süreçle ilgili bilgi verdiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile 26 Şubat’ta yapacağı görüşme öncesinde Meclisi bilgilendirdiğini ve görüşlerini sunduğunu aktaran Akıncı, toplantıda, Mecliste temsil edilen 6 siyasi parti lideri ve milletvekillerinin görüş, öneri ve eleştirilerini dinlediğini anlattı.

- "Kıbrıs'ta BM çatısı altında müzakere ile bir sonuca ulaşılabilir"

Akıncı, Kıbrıs'ta BM çatısı altında müzakere ile bir sonuca ulaşılacağına işaret ederek, Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye'nin de bunu söylediğini ifade etti.

Rum lider Anastasiadis'in gevşek federasyon (yetkilerin kurucu devletlere daha fazla olduğu federasyon modeli) konusundaki önerilerini 26 Şubat'ta yapacağı görüşmede dinleyeceklerini ifade eden Akıncı, "BM çatısı altında müzakerelerle barışı getirmeyi iki taraf için de istiyoruz." diye konuştu.

Akıncı, bölgedeki gerilimin tüm taraflara zarar verdiğini ve giderilmesi gerektiğini belirterek, "Kıbrıs'ta barış ve çözüm tüm taraflara yarar sağlayacak." dedi.

KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise Meclisteki tüm siyasi partilerin "Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini içeren, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere süreci" istediğini belirtti.

Kıbrıs müzakereleri kapsamında İsviçre'nin Crans Montana kasabasında Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.

Akıncı ile Rum lider Anastasiadis BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta bir araya gelecek.

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