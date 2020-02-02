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Kıbrıs’ta Çin vatandaşının testleri negatif çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.02.2020 15:21 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs taşıdığı şüphesiyle tedavi altında alınan 22 yaşındaki Çinli şahsın tahlil sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs taşıdığı şüphesiyle tedavi altında alınan 22 yaşındaki Çinli şahsın tahlil sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı. Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bahse konu kişiden alınan dört numunedeki sonucun da negatif çıktığını duyurdu.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 22 yaşında olan bir Çin vatandaşının, koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada, Çin vatandaşının dört numunedeki test sonucunun da negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

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