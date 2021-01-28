“Kıbrıs’ta Çözüm Formülü Dikte Etmek Bize Düşmez”

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar arasında nasıl uzlaşma sağlanacağına ilişkin garantör ülke konumundaki “İki tarafa neye karar vermesi gerektiğini söylemek bize düşmez. Kendileri anlaşmak zorundalar. Ancak iki tarafın ortak zemin bulmasına yardımcı olmak ve meselenin karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşması için Birleşmiş Milletler'i (BM) destekleme konusunda elimizden geleni yapacağız." dedi.
Chilcott, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyeleriyle Corona virüsü salgını nedeniyle çevrimiçi toplantıda biraraya geldi ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) “Brexit” olarak adlandırılan ayrılık süreci sonrası Türkiye ile ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Büyükelçi, Brexit sonrasında İngiltere’nin Kıbrıs politikasının AB çizgisinden daha farklı bir yönde olup-olmayacağı konusundaki bir soru üzerine garantör ülke olarak adadaki Türkler’le Rumlar arasında çözüm sağlanmasını desteklemeye devam edecekleri mesajını verdi.
Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ile birlikte “iki devletli çözüm” için müzakere masasına oturulması talebinde. Tatar’ın liderliğindeki Kıbrıslı Türkler, geçmişte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan’ın çözüm planına “Hayır” diyen Rum tarafını, AB üyeliğine kabul etmesiyle Avrupa’nın adeta çözümsüzlüğü ödüllendirdiği görüşünde. Bu nedenle AB’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar yaklaşımını da “taraflı” kabul ettiklerini açıklayan Türkiye ve Kıbrıslı Türkler, adada çözüme ulaşılması için Türk tarafına yönelik ambargonun da kaldırılarak fiilen var olan durumun resmi statüye kavuşturularak KKTC’nin tanınması gerektiğini ifade ediyor.
İngiltere Kıbrıs’ta çözüm bakımdan ne düşünüyor?
Kıbrıs’ta Türkiye ve Yunanistan ile birlikte masada garantör ülkelerden biri olan İngiltere’nin duruşuyla ilgili olarak Büyükelçi Chilcott, şimdiki BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in taraflar arasında çözümde uzlaşılması yönündeki çabalarını desteklediklerinin altını çizdi. Chilcott, “İki tarafa neyin üzerinde uzlaşmaları gerektiğini söylemek bize düşmez. Kendileri anlaşmak zorundalar. Ancak iki tarafın ortak zemin bulmasına yardımcı olmak ve meselenin karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşması için BM’yi destekleme konusunda elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Adadaki garantör ülkelerden biri olarak Türk ve Rum taraflarınca çözüm için ortak zemin bulunmasına her zaman yardımcı olmak istediklerini vurgulayan Chilcott, Ankara