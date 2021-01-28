HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “Kıbrıs’ta Çözüm Formülü Dikte Etmek Bize Düşmez”

“Kıbrıs’ta Çözüm Formülü Dikte Etmek Bize Düşmez”

28.01.2021 19:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
“Kıbrıs’ta Çözüm Formülü Dikte Etmek Bize Düşmez”

Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyeleriyle çevrimiçi toplantıda biraraya gelen Büyükelçi Chilcott, Kıbrıs’ta “İki tarafa neye karar vermesi gerektiğini söylemek bize düşmez. Kendileri anlaşmak zorundalar" dedi

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar arasında nasıl uzlaşma sağlanacağına ilişkin garantör ülke konumundaki “İki tarafa neye karar vermesi gerektiğini söylemek bize düşmez. Kendileri anlaşmak zorundalar. Ancak iki tarafın ortak zemin bulmasına yardımcı olmak ve meselenin karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşması için Birleşmiş Milletler'i (BM) destekleme konusunda elimizden geleni yapacağız." dedi.

Chilcott, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyeleriyle Corona virüsü salgını nedeniyle çevrimiçi toplantıda biraraya geldi ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) “Brexit” olarak adlandırılan ayrılık süreci sonrası Türkiye ile ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi, Brexit sonrasında İngiltere’nin Kıbrıs politikasının AB çizgisinden daha farklı bir yönde olup-olmayacağı konusundaki bir soru üzerine garantör ülke olarak adadaki Türkler’le Rumlar arasında çözüm sağlanmasını desteklemeye devam edecekleri mesajını verdi.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ile birlikte “iki devletli çözüm” için müzakere masasına oturulması talebinde. Tatar’ın liderliğindeki Kıbrıslı Türkler, geçmişte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan’ın çözüm planına “Hayır” diyen Rum tarafını, AB üyeliğine kabul etmesiyle Avrupa’nın adeta çözümsüzlüğü ödüllendirdiği görüşünde. Bu nedenle AB’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar yaklaşımını da “taraflı” kabul ettiklerini açıklayan Türkiye ve Kıbrıslı Türkler, adada çözüme ulaşılması için Türk tarafına yönelik ambargonun da kaldırılarak fiilen var olan durumun resmi statüye kavuşturularak KKTC’nin tanınması gerektiğini ifade ediyor.

İngiltere Kıbrıs’ta çözüm bakımdan ne düşünüyor?

Kıbrıs’ta Türkiye ve Yunanistan ile birlikte masada garantör ülkelerden biri olan İngiltere’nin duruşuyla ilgili olarak Büyükelçi Chilcott, şimdiki BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in taraflar arasında çözümde uzlaşılması yönündeki çabalarını desteklediklerinin altını çizdi. Chilcott, “İki tarafa neyin üzerinde uzlaşmaları gerektiğini söylemek bize düşmez. Kendileri anlaşmak zorundalar. Ancak iki tarafın ortak zemin bulmasına yardımcı olmak ve meselenin karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşması için BM’yi destekleme konusunda elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Adadaki garantör ülkelerden biri olarak Türk ve Rum taraflarınca çözüm için ortak zemin bulunmasına her zaman yardımcı olmak istediklerini vurgulayan Chilcott, Ankara

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
İstanbul için sevindiren haber! Yüzde 10 azaldıİstanbul için sevindiren haber! Yüzde 10 azaldı
16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'yı kahreden mesaj! 'Okuyamayacağım'

Müge Anlı'yı kahreden mesaj! 'Okuyamayacağım'

İbo Show'a çıkacak! Son hali olay

İbo Show'a çıkacak! Son hali olay

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu: Süreci başlattık

Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu: Süreci başlattık

TÜBİTAK'tan flaş yerli aşı açıklaması

TÜBİTAK'tan flaş yerli aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Bodrum’a yıllar sonra kar yağdı

Bodrum’a yıllar sonra kar yağdı

28 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Arzu Aygün’ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Arzu Aygün’ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Müşterilerin 30 kilo altınıyla kaçan kuyumcu: Kendileri getirdi

Müşterilerin 30 kilo altınıyla kaçan kuyumcu: Kendileri getirdi

İstanbul'da hava kirliliği 2020'de yüzde 10 azaldı

İstanbul için sevindiren haber! Yüzde 10 azaldı

Kastamonu Abana'da koronavirüs vakası kalmadı

Bir ilçede daha vakalar sıfırlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.