Kıbrıs'ta Cumhuriyet Sergisi açıldı

"VAROLUŞUMUZU ÜRETTİKLERİMİZLE BELGELEYEBİLİRİZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünde sergi fikrinin çok anlamlı olduğu dile getiren Başbakan Tufan Erhürman, "Halklar ürettikçe var oluyor. Sanat Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde asli unsurlardan biridir. Varoşlumuzu ancak ürettiklerimizle belgeleyebiliriz. Bir halkın var oluşu ne ürettiği ile ilgilidir. Üreten hiçbir zaman yok olmaz. Üretim de çoğu zaman maddi olarak değil, sanatsal kültürel üretim olarak da var olmalıdır. Kıbrıs Türk halkı her alanda daha çok üretmek, daha kaliteli üretmek, ürettiklerini dünyayla daha çok paylaşmak ve ben varım demek yükümlülüğü altındadır. Bu sorumluluğu hep birlikte daha fazla çalışarak yerine getireceğimize inancım tamdır" dedi.

"SANAT GERÇEKLİĞİ YANSITIR"

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise, sergiyi üniversitede resimle uğraşan 38 farklı dil, farklı kişiliklerin bir araya gelerek farklı teknikler kullanarak karma oluşturduğunu söyledi. Sanatın gerçekliği yansıttığını söyleyen Prof. Dr. Aygenç, "Ancak bizim her gün karşı karşıya kaldığımız ve herkesin bir anda algıladığı bir gerçeklilik değildir. Sanatın gerçekliği görünenin ötesindeki gerçekliğin peşinde koşmak ve onu algılamaktır. Sanatı anlamak da anlatmakta sözcüklerle mümkün değil, duyarlılıkla mümkündür. Duyarlılığımızı sergide yaşayalım" diye konuştu.