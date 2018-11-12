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Kıbrıs'ta Derinya ve Aplıç sınır kapıları açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:51 | Son Güncelleme

KKTC'de Derinya ve Aplıç sınır kapıları güven artırıcı önlemler kapsamında açıldı - BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar: - "Sınır kapılarının açılması insanların daha fazla iletişim kurmasına yardımcı olacak ve iki toplum arasında ihtiyaç duyulan güvenin inşasında önemli rol oynayacak"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs'ta güven artırıcı önlemler kapsamında açılması planlanan Gazimağusa'daki Derinya ve Lefke'deki Aplıç sınır kapıları eş zamanlı kullanıma açıldı.

Sınır kapılarının açılmasının ardından yaklaşık 500 kişilik grup yaya olarak geçiş yaptı. Sınır kapılarından ilk olarak geçen Rum ve Türk vatandaşlarına çeşitli ikramlar yapıldı.

Açılışa gelen vatandaşlar Rumca ve Türkçe "Barış" yazılı pankartlar taşıdı.

Günün anısına Gazimağusa ve Derinya belediye başkanlarına iki adet zeytin fidanı verildi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, yaptığı açıklamada, "Sınır kapılarının açılması insanların daha fazla iletişim kurmasına yardımcı olacak ve iki toplum arasında ihtiyaç duyulan güvenin inşasında önemli rol oynayacak." ifadesini kullandı.

Bugünün Kıbrıs için iyi bir gün olduğunu belirten Spehar, 8 yıldan sonra yeniden sınır kapısı açılmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

- Vatandaşlar sınır kapılarının açılmasından memnun

AA muhabirine konuşan Sufi Özpaşa, kapıların açılmasının Kıbrıs'ta barışa hizmet edeceğini belirterek aynı zamanda bölgenin ekonomik kalkınmasına ortam sağlayacağını vurguladı.

Hasan Öksüz de kapıların açılmasının iki taraf için de "hayırlı olmasını" dileyerek bunun iki toplum için de faydaları olacağını söyledi.

Lefke Aplıç sınır kapısından ilk geçenlerden olan Vostas Semisteflevus da yıllardır süren mücadelenin ardından kapıların açılmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirerek "Bu, iki toplum arasında barışı temsil eden yegane gerçektir." diye konuştu.

- Sınır kapıları sayısı dokuza çıktı

Daha önce yedi olan sınır kapısı sayısı, Gazimağusa bölgesindeki Derinya ve Lefke bölgesindeki Aplıç kapılarıyla dokuza yükseldi.

Özellikle söz konusu bölgelerdeki sivil toplum örgütlerinin yıllardır açılması için uğraş verdiği Aplıç ve Derinya kapıları, sancılı bir sürecin ardından geçişlere hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçen mart ayında hem Aplıç hem de Derinya’ya giderek çalışmalar hakkında bilgi almış, incelemelerde bulunmuştu.

Gerekli altyapıyı hazırlama sürecinin ardından Aplıç ve Derinya kapılarının açılış tarihi, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lideri Anastasiadis'in 26 Ekim'deki görüşmesinde kararlaştırılarak kamuoyuna duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Derinya ve Aplıc sınır kapıları KKTC

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