Kıbrıs'ta drone ile uyuşturucusu sevkiyatı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden drone'larla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi. Operasyonda, drone'larla boş araziye bırakılan uyuşturucuyu almaya gelen Orhan I. tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren KKTC Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden havalanan drone'larla Lefkoşa Çağlayan bölgesine uyuşturucu bırakıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde, Rum tarafından kaldırılan drone'un KKTC'ye geçtiği ve burada uyuşturucu paketini boş alana bırakıp, döndüğü tespit edildi. Uyuşturucu paketini de Orhan I.'nın aracıyla gelip aldığı belirlendi.
Polis tarafından yakalanan Orhan I., Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Polis, 'konunun çok ciddi olduğunu' belirterek, şüpheli için tutukluluk talep etti. Mahkeme de, Orhan I.'nın 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
Polisin, başka bölgelerde de drone'larla uyuşturucu sevkiyatı yapılıp yapılmadığını araştırdığı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler
Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı
İngiliz kadın İzmir'deki kalça ameliyatında öldü
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!
Kalçasından çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış
Çok kritik uyarı: Dünya yol ayrımında!
Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!
Putin'in rakibinden olay yaratan çıplak paylaşım!
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum