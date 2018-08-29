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Kıbrıs'ta drone ile uyuşturucusu sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden drone'larla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi. Operasyonda, drone'larla boş araziye bırakılan uyuşturucuyu almaya gelen Orhan I.

Kıbrıs'ta drone ile uyuşturucusu sevkiyatı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden drone'larla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi. Operasyonda, drone'larla boş araziye bırakılan uyuşturucuyu almaya gelen Orhan I. tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren KKTC Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden havalanan drone'larla Lefkoşa Çağlayan bölgesine uyuşturucu bırakıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde, Rum tarafından kaldırılan drone'un KKTC'ye geçtiği ve burada uyuşturucu paketini boş alana bırakıp, döndüğü tespit edildi. Uyuşturucu paketini de Orhan I.'nın aracıyla gelip aldığı belirlendi.
Polis tarafından yakalanan Orhan I., Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Polis, 'konunun çok ciddi olduğunu' belirterek, şüpheli için tutukluluk talep etti. Mahkeme de, Orhan I.'nın 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
Polisin, başka bölgelerde de drone'larla uyuşturucu sevkiyatı yapılıp yapılmadığını araştırdığı belirtildi.

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