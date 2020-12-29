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  4. Kıbrıs’ta düşen İHA 2 ay gizlendikten sonra açıklandı

Kıbrıs’ta düşen İHA 2 ay gizlendikten sonra açıklandı

29.12.2020 16:38 | Son Güncelleme:
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan İngiliz askeri üssüne 2 ay önce İHA düştüğü açıklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan İngiliz askeri üssüne 2 ay önce İHA düştüğü açıklandı. İngiliz askeri makamlarının gizli tutulmasını istediği olay, yasal zorunluluk nedeniyle 2 ay sonra ortaya çıktı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan İngiltere askeri üssünde “Wachkeeper” tipi bir İHA, tatbikat sırasında alana çakıldı. İngiliz askeri makamları, 14 Ekim’de meydana gelen söz konusu olayın gizli tutulması talimatını verdi. İleri teknoloji ürünü silahların yer aldığı bir tatbikat sırasında düşen İHA’nın 6 metre olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin bilgiler yasal zorunluluk üzerine ortaya çıktı. Yerel medya, İngiltere tarafından gizli tutulan kazayı açıklamak zorunda kaldığını yazdı.

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