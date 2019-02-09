Kıbrıs'ta gayriresmi zirve hazırlığı

Hedef, taraflar arasındaki kalıcı barış müzakerelerine yeniden başlanması.Birleşmiş Milletler (BM) bu ay sonunda Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında gayriresmi bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu.

BM, iki yıl önce sekteye uğrayan kalıcı barış görüşmelerinin tekrar canlandırılmasının hedeflendiği toplantının 26 Şubat'ta yapılacağını açıkladı. Liderleri Kıbrıs'ta bir araya getirecek olan görüşme, BM kontrolündeki Yeşil Hat'ta yapılacak.

BM Kıbrıs Temsilcisi Jane Holl Lute'nin taraflar ve garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında son birkaç aydır yürüttüğü mekik diplomasisi neticesinde görüşmelerin başlaması için hazırlanan çerçeve tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde Ocak ayı sonunda kabul edilmişti.

İngiltere'nin hazırladığı tasarıda liderler, "açıklık ve yaratıcılığa angaje şekilde, BM himayesindeki bir anlaşma sürecine tam bağlılıkla" müzakerelere başlamaya davet edilmişti. "BM istişarelerinden faydalanmaları" istenen iki lidere, "başarı şansını azaltabilecek eylemlerden de kaçınma" uyarısı yapılmıştı.