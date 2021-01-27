Kıbrıs'ta görüşmeler Mart'ta başlıyor

New York'taki görüşmelere Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin yanında AB de gözlemci olarak katılacak.AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs'ta BM himayesindeki müzakerelerin Mart ayı başında başlatılacağını bildirdi.

Kıbrıs Haber Ajansı'na (CNA) konuşan Hristodulidis, görüşmenin Mart ayının ilk haftasında New York'ta gerçekleşmesinin planlandığını, görüşmenin tam tarih ve yeri ile ilgili son kararı, koronavirüs salgınındaki durumu da dikkate alarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in vereceğini kaydetti.

Hristodulidis, BM'nin Mart'ın ilk haftasıyla ilgili iki ayrı tarih üzerinde durduğunun da kendilerine bildirildiğini söyledi.

Geçen hafta Brüksel'de temaslarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kıbrıs müzakerelerinin Şubat ayı sonu ya da Mart başında gerçekleşeceğini ve Avrupa Birliği'nin görüşmelerde gözlemci olarak yer alacağını bildirmişti.

Türkiye "iki devletli çözüm" diyor

Kıbrıslı Türk ve Rum tarafların yanı sıra garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katıldığı son görüşmeler 2017 yılında sonuç alınamayarak sona erdirilmişti.