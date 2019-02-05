Kıbrıs’ta HIV Salgın Analiz Raporu, Bakan Ataoğlu’na sunuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde HIV/AIDS’in durumunu ve konumunu belirlemek, olası salgının tehdit büyüklüğünü ortaya çıkarmak amacıyla yaptığı matematik modelleme çalışmalarının sonucu olan HIV Salgının Analizi-2018 Raporu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) araştırmacıları, Kıbrıs’ta HIV Enfeksiyonu ve AIDS konusu üzerinde önemli çalışmalar yapan heyetin Kıbrıs’ın kuzey ve güneyini kapsayan, Kıbrıs’ta HIV Salgınının Matematiksel Bir Model Kullanılarak Analizi” üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan “HIV Salgınının Analizi-2018 Raporu”nun KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na sunulduğunu kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri veriler ile ilgili Bakan Ataoğlu’na bilgi verdi. Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs’ta HIV salgınının şu an için olmadığını ortaya koyan raporda ayrıca, önümüzdeki 50 yıl içerisinde Kıbrıs’taki HIV salgınının dinamiklerinin öngörüldüğünü aktardı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz”

Ülkedeki insan hareketleriyle ilgili rakamsal veriler de paylaşan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kuzey Kıbrıs’a yılda ortalama 1 milyon 759 bin, Güney Kıbrıs’a ise 3.9 milyon turist geldiğini bu rakamlara oranla kuzeyde 129 güneyde ise bin 57 HIV vakası tespit edildiğini belirtti. Kuzey’e başta Türkiye olmak üzere Alman ve İngiliz turistlerin, Güney Kıbrıs’a ise daha çok Rus, İngiliz ve Yunan turistlerin geldiğini ifade eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Çalışmalarımız sonucu hazırladığımız bilimsel verileri toplumsal sorumluluk göreviyle karar vericilere sunduk. Atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemler konusunda tartışarak, öneriler sunduk. Gelişmiş ülkelerdeki gibi HIV epidemisinin, risk gruplarının belirlenmesi, bu gruplara hastalıktan korunma eğitimlerinin verilmesi, test yaptırmalarının sağlanması ve yeni tanı alan tüm hastalara tedavi başlanması ile kontrol altına alınabilmesini sağlamak adına gerek HIV hastalığının Kıbrıs dinamiğinin belirlenmesi gerekse de ülke politikası ve insanlık adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.