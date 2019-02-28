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Kıbrıs’ta 'Hocalı Katliamı' anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde DAÜ Azerbaycan Öğrenci Birliği, Azerbaycan Diaspora Gençleri Teşkilatı ve Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi (KADM) tarafından düzenlenen ‘İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk ve Hocalı Soykırımı’ konulu panel ile Hocalı katliamının 27’nci yılı anıldı.

Kıbrıs’ta 'Hocalı Katliamı' anıldı

İSTANBUL, (DHA) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde DAÜ Azerbaycan Öğrenci Birliği, Azerbaycan Diaspora Gençleri Teşkilatı ve Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi (KADM) tarafından düzenlenen ‘İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk ve Hocalı Soykırımı’ konulu panel ile Hocalı katliamının 27’nci yılı anıldı.

Panel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev ve DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Gazimağusa Ülkü Ocakları Okul Başkanı Sinan Öztürk hocalı katliamı hakkında bilgiler vererek Türk Milleti’nin soydaşlarına yapılanı asla unutmayacağını belirtti. Öztürk, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek “Yaşananları unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cem Tanova 20’nci yüzyılın sonuna doğru 1992 yılında insanlık adına büyük bir utanç yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Tanova toplam 613 kişinin katledildiği Hocalı katliamının acısının insan olan herkes tarafından hissedildiğini vurgulayarak “Dilimiz bir kaderimiz tektir. Türkiye, KKTC ve Azerbaycan bir arada daha da güçlüdür. Bu üç devletin ileride daha da güçleneceğine ve birbirine daha da kenetleneceğine inanmaktayım” dedi.

Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye Azerbaycan’a Hizmet Ödülü takdim etti. Hocalı katliamı şahitlerinin görüntülerinin yer aldığı belgesel gösteriminin ardından ise Azerbaycan Slavyan Gençleri Birliği Başkanı Sabuhi Abbasov moderatörlüğünde ‘İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk ve Hocalı Soykırımı’ konulu panel gerçekleştirildi.

Kıbrıs’ta 'Hocalı Katliamı' anıldı

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