Kıbrıs'ta "iki toplumlu çözüm" yanlılarından Türk ve Rum lidere mektup

LEFKOŞA (AA) - Kıbrıs Türk ve Rum tarafından "iki toplumlu çözüm" yanlısı çok sayıda siyasi parti, sivil topum örgütü ve dernek temsilcisi, adadaki iki lidere, Berlin’de yapılacak Kıbrıs görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi çağrısının yer aldığı birer mektup yazdı.

Yaklaşık 80 siyasi parti, sivil topum örgütü, dernek temsilcisinde oluşan grup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis’e iletilmek üzere yazılan mektupları taraflara teslim etti.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi temsilcisi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, KKTC Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun halkların acı çekmesine ve göçlere neden olduğunu kaydetti.

Elcil, Kıbrıs halklarının bağımsız ve özgür bir adada yaşamak istediğini belirterek, çözümün "BM parametreleri" ve önceden üzerinde uzlaşıya varılmış anlaşmalara dayanan "federal birleşik bir Kıbrıs" olması gerektiğini vurguladı. Elcil, her iki toplum liderini, bu yönde çözüm iradesi ortaya koymaya çağırdı.