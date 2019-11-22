HABER

Kıbrıs'ta "iki toplumlu çözüm" yanlılarından Türk ve Rum lidere mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 22:53 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ta "iki toplumlu çözüm" yanlılarından Türk ve Rum lidere mektup

LEFKOŞA (AA) - Kıbrıs Türk ve Rum tarafından "iki toplumlu çözüm" yanlısı çok sayıda siyasi parti, sivil topum örgütü ve dernek temsilcisi, adadaki iki lidere, Berlin’de yapılacak Kıbrıs görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi çağrısının yer aldığı birer mektup yazdı.

Yaklaşık 80 siyasi parti, sivil topum örgütü, dernek temsilcisinde oluşan grup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis’e iletilmek üzere yazılan mektupları taraflara teslim etti.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi temsilcisi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, KKTC Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun halkların acı çekmesine ve göçlere neden olduğunu kaydetti.

Elcil, Kıbrıs halklarının bağımsız ve özgür bir adada yaşamak istediğini belirterek, çözümün "BM parametreleri" ve önceden üzerinde uzlaşıya varılmış anlaşmalara dayanan "federal birleşik bir Kıbrıs" olması gerektiğini vurguladı. Elcil, her iki toplum liderini, bu yönde çözüm iradesi ortaya koymaya çağırdı.

Güney’deki Kıbrıs Sendikalar Federasyonu (PEO) Genel Sekreteri Pampis Kritsis de Kıbrıs toplumlarının artık bekleyemeyeceğini dile getirerek, Kıbrıs halklarının özgürlüğü ve barışı talep ettiklerini kaydetti.

Türk ve Rum tarafından "iki toplumlu çözüm" yanlısı grubun yazdığı mektupta, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirecek görüşmelerin Kıbrıs’ın geleceği açısından çok önemli olduğu vurgulanlarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İki toplum liderinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşma, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin yeniden başlaması için önemli bir fırsatı teşkil etmektedir. Bu nedenle de Kıbrıs’ın geleceği açısından çok önemlidir.

Crans Montana’da görüşmelerin kesintiye uğramasından sonra Kıbrıs sorunu kısır bir durgunluk içerisindedir ve bu durum Ada'nın taksiminin kesinleşmesi açısından büyük tehlikeler yaratmaktadır.

İnancımız, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslıların geçmişin şiddetini, milliyetçilik ve hoşgörüsüzlüklerini geride bırakıp kesin bir biçimde gömebilecekleri ve gömmeleri gerektiği yönündedir. Kıbrıs'ımız bölünmeyecek kadar küçük ancak hepimiz sığacak kadar da büyüktür."

Çözüme yönelik kararlılık çağrısının yapıldığı mektupta, şunlar kaydedildi:

"25 Kasım buluşması öncesinde iki toplumun liderlerini gerekenleri yapmaya, sürecin kesintiye uğradığı yerden mümkün olan en kısa zamanda anlaşmaya varma hedefiyle devamı için istek ve kararlılıkla karar vermeye çağırıyoruz. Liderler, BM’nin iki bölgeli, iki toplumlu çözüm hakkındaki kararlarına, Crans Montana’da BM Genel Sekreteri Guterres’in sunduğu çerçevenin zeminine bağlı kalmaya devam ettiklerine Genel Sekreteri ikna etmeli ve bilinmezliğe, belirsizliğe, zıtlaşmaya ve sonuçta ülkenin taksimine kapının açılmasına izin vermemeleri için cesaret ve sorumlulukla davranmalıdırlar."

Mektupta barışçıl Kıbrıs vizyonu vurgusu yapılarak, şu görüşlere yer verildi:

"İki lideri, Kıbrıs’ı bütün evlatlarının ortak vatanı kılmaya, yeniden birleşmiş ve barışçıl bir Kıbrıs vizyonuna bağlı kalmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda yeni çaba öncesinde bütün ilgili yabancı güçlerin Kıbrıs halkının tümünün yeniden birleşmiş bir vatanda yine barış içerisinde yaşama arzusuna saygı göstermeleri ve Kıbrıs halkının gerçek çıkarlarına hizmet edecek gelişmelere katkıda bulunmaları talebini dile getiriyoruz. Böylesi bir şey bütün Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın yararına olacaktır."

"Umudu canlı tutalım ve Kıbrıs’ta barışın engellenemeyeceğine inancımızı güçlü bir şekilde haykıralım." ifadesi kullanılan mektuba, şunlar belirtildi:

"Bu kitlesel etkinliği organize edenler ve bu metni imzalayanlar olarak biz, BM'nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğini, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın, tek uluslararası kimliğin olacağı bir devlet için iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü, iki toplumun haklarına saygı gösterecek bütün Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek bir çözüm hedefine bağlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Müzakerenin bu kritik anında mantığın, yeniden birleşmenin, barışın ve umudun sesinin net ve güçlü bir şekilde duyulması için herkesi bu kitlesel iki toplumlu etkinliğe katılmaya çağırıyoruz."

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklamaMuharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama
Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangınBeyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın
Yer bildiriminde bulundu bacağından vurulduYer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Kıbrıs KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mektup

En Çok Okunan Haberler

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

Yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

İsraillilerin yarısından fazlası Netanyahu'nun istifasını istiyor

İsrail'de Netanyahu anketi!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

IŞİD operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi

Mersin'de IŞİD operasyonu! Liste ele geçirildi

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

9 ilde dev operasyon!

Acı haber! İkizleri ölüm ayırdı

Acı haber! İkizleri ölüm ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.