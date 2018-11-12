Kıbrıs’ta İki Yeni Geçiş Noktası Açıldı

Kıbrıs’ta güney doğudaki Derinya ve kuzey batıdaki Aplıç sınır kapıları geçişlere açıldı.

Yüzlerce Kıbrıslı Rum ve Türk, Derinya köyündeki yeni açılan sınır noktasından geçti.

Kıbrıs’ta BM kontrolündeki tampon bölgedeki seyahat sınırlamalarının hafiflediği 2003’ten bu yana Derinya ve Aplıç geçiş noktalarının açılmasıyla toplamda dokuz sınır kapısı açılmış oldu.

Barış görüşmelerinin ivme kazanması amacıyla Derinya sınır geçişinin açılmasına Türk ve Rum liderler tarafından geçen ay karar verilmişti.

BM Kıbrıs özel temsilcisi Elizabeth Spehar, geçiş noktalarının iki topluluk arasında daha fazla güven yaratacağını kaydetti.

Sınır geçişlerinin açılması bazı kesimler tarafından ise protesto gösterileriyle karşılandı.

