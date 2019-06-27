HABER

Kıbrıs’ta kalça kemiği kırılan genç kız, uçak ambulansla Gaziantep’e getirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.06.2019 20:55 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kalça kemiği kırılan 22 yaşındaki Nisa Karaçoroğlu, Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla tedavi edilmek üzere Gaziantep’e getirildi.KKTC’de oturduğu evin balkonundan düşerek kalça kemiği kırılan Nisa Karaçoroğlu, KKTC’de tedavi imkanları bulamadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kalça kemiği kırılan 22 yaşındaki Nisa Karaçoroğlu, Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla tedavi edilmek üzere Gaziantep’e getirildi.

KKTC’de oturduğu evin balkonundan düşerek kalça kemiği kırılan Nisa Karaçoroğlu, KKTC’de tedavi imkanları bulamadı. Sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanlığına ulaşan Nisa Karaçoroğlu, tedavi edilmek için Türkiye’ye dönmek istedi. Üniversite öğrencisi Karaçoroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. KKTC’de kaldığı yerden alınan genç kız, Bakanlığa ait uçak ambulansla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de girişimleriyle Gaziantep’e getirildi. Gaziantep Havalimanı’nda ambulansa taşınan Karaçoroğlu, tedavi edilmek üzere 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü.
Genç kızın üvey babası Osman Güneş, kızının Gaziantep’e getirilmesine katkı sağlayan KKTC ve Türkiye’deki yetkililere teşekkür etti.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Dr. Karaca: "Mide botoksu 4-6 ayda 20 kilo zayıflatıyor"Dr. Karaca: "Mide botoksu 4-6 ayda 20 kilo zayıflatıyor"
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.