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Kıbrıs'ta liderler 26 Şubat'ta bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 22:52 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis ara bölgede buluşacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, 26 Şubat'ta bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek "gayrı resmi" toplantı, yerel saatle 10.30'da başlayacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda, Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında, Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği" , "Mülkiyet" , "Yönetim-Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

Kıbrıs'ta liderler, son olarak 26 Ekim 2018'de Spehar'ın ev sahipliğinde ara bölgede bir araya gelmişti.

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Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri KKTC KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı

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