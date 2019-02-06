Kıbrıs’ta liderler arasında yakınlaşma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in kendisini telefonla arayıp buluşma arzusunu ilettiğini açıkladı.
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak buluşma konusunda isteğini belirttiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, buluşup konuları değerlendirmekte kendisinin de yarar gördüğünü, bunu zaten daha önce de açıkladığını belirterek, Şubat’ın son haftası saptanacak bir günde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ev sahipliğinde bir araya gelinmesi için iki tarafın istişare içinde olacağını ifade etti.
Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama
Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler