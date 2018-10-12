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Kıbrıs'ta liderler bir araya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bu ayın ikinci yarısında bir araya geleceğini açıkladı.

Kıbrıs'ta liderler bir araya geliyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bu ayın ikinci yarısında bir araya geleceğini açıkladı.
Rum lider, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile sabah bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında basına konuşan Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının çözüm iradesinin devam ettiğini belirtti. Anastasiadis, "Akıncı ile ekim ayının ikinci yarısında bir araya geleceğiz. Görüşmemizin herhangi bir gündemi bulunmuyor" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da Anastasiadis ile en yakın zamanda görüşeceklerini kaydetmişti. Anastasiadis ile Akıncı'nın, Ada'da çözüm formülü olarak tartışılan 'gevşek federasyon' formülünü ele alacağı, buna göre bir yol belirleneceği ileri sürüldü.

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