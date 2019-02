Kıbrıs’ta liderler mutabakat sağladı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile üç saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Akıncı, güven verici önlemler çerçevesinde elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlantısının sağlanması ile cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale getirilmesi konusunda Rum lider Anastasiadis ile mutabakat sağlandığını açıkladı. Akıncı, mayınlarla ilgili konuda da mutabakata varıldığını, her iki taraftan da dokuzar mayın tarlasının temizlenmesi ile ilgili askeri yetkililerin çalışma yapmasına karar verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile yaptıkları görüşmenin iki bölümde gerçekleştiğini, ilk bölümde güven verici önlemlerle ilgili daha önceden varılan mutabakatların yaşama geçirilmesi ve yeni bazı unsurlar üzerinde mutabakat aradıklarını söyledi. Akıncı, ikinci bölümünde de desantralizasyon konusu ile ilgili Rum lider ile görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlantısı konusunda herhangi bir pürüz kalmadığını, bu konuda geçici bağlantı yapılabildiğini, şimdi artık bağlantıların sürekli hale geleceğini söyleyen Akıncı, bunun her iki tarafa da ciddi avantajlar getireceğini belirtti. Cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale getirilmesi konusunda da mutabakata varıldığını dile getiren Akıncı, varılan mutabakatla komitenin daha önce de ortaya koyduğu görüşler ışığında Avrupa’da konuşlu bir merkez üzerinden her iki tarafın operatörlerinin ayrı ayrı anlaşmalarını o merkezle yapacağını ve o merkez üzerinden cep telefonları ile iletişimin her iki tarafta da olanaklı hale geleceğini kaydetti.