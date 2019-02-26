Kıbrıs’ta liderler mutabakat sağladı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlantısının sağlanması, cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale getirilmesi ve mayınlar konusunda mutabakat sağlandığını açıkladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile üç saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Akıncı, güven verici önlemler çerçevesinde elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlantısının sağlanması ile cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale getirilmesi konusunda Rum lider Anastasiadis ile mutabakat sağlandığını açıkladı. Akıncı, mayınlarla ilgili konuda da mutabakata varıldığını, her iki taraftan da dokuzar mayın tarlasının temizlenmesi ile ilgili askeri yetkililerin çalışma yapmasına karar verildiğini söyledi. Rum lider Anastasiadis ile desantralizasyon konusunu da ele alarak derinlemesine bir değerlendirme yaptıklarını belirten Akıncı, Anastasiadis’in merkezdeki yetkilerin hangilerinin merkezde kalması gerektiği konusunda düşüncelerini söylediğini, ancak kanatlara verilecek yetkilerle ilgili çalışmanın yine eksik kaldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile yaptıkları görüşmenin iki bölümde gerçekleştiğini, ilk bölümde güven verici önlemlerle ilgili daha önceden varılan mutabakatların yaşama geçirilmesi ve yeni bazı unsurlar üzerinde mutabakat aradıklarını söyledi. Akıncı, ikinci bölümünde de desantralizasyon konusu ile ilgili Rum lider ile görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlantısı konusunda herhangi bir pürüz kalmadığını, bu konuda geçici bağlantı yapılabildiğini, şimdi artık bağlantıların sürekli hale geleceğini söyleyen Akıncı, bunun her iki tarafa da ciddi avantajlar getireceğini belirtti. Cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale getirilmesi konusunda da mutabakata varıldığını dile getiren Akıncı, varılan mutabakatla komitenin daha önce de ortaya koyduğu görüşler ışığında Avrupa’da konuşlu bir merkez üzerinden her iki tarafın operatörlerinin ayrı ayrı anlaşmalarını o merkezle yapacağını ve o merkez üzerinden cep telefonları ile iletişimin her iki tarafta da olanaklı hale geleceğini kaydetti.

Karşılıklı jestler

Cumhurbaşkanı Akıncı, iyi niyet jesti olarak, 1974 yılından sonra kuzeyde muhafaza altına alınan Rum ressamlara ait eserlerle ilgili Kültür Komitesi’nin önerisi çerçevesinde ve hükumetle de istişare edilerek kolektif bir karar ürettiklerini söyleyerek, bu resimleri sahiplerine iade edeceklerini kaydetti. Buna karşılık Anastasiadis’in de bir jest yaparak Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nda 1963 öncesinde kayıtları bulunan Kıbrıslı Türk sanatçılara ait kayıtları ileteceklerini belirttiğini aktaran Akıncı, bugün üzerinde mutabakat sağlanan konuların Kıbrıs’ta yaşayan tüm toplumların yaşam kalitesini artırmaya dönük, güvenliklerini ve kültürlerini ilgilendiren konularla ilgili olduğunu, bu alınan kararları önemsediğini vurguladı. “Desantralizasyon konusunda ayrıntılı sunum”

Rum lider Anastasiadis’in desantralizasyon konusunda ilkesel bazda ayrıntılı bir sunum yaparak görüşlerini aktardığını söyleyen Akıncı, kendilerinin de düşüncelerini söylediklerini ve derinlemesine bir değerlendirme yaptıklarını anlattı. Akıncı, şöyle devam etti: