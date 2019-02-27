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‘Kıbrıs’ta Müzakerelerin Başlaması İçin Koşullar Olgunlaşmadı’

27.02.2019 00:32 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis’le biraraya geldi. Anastasiadis, federal yapıda çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması için koşulların hazır olmadığını, her iki tarafın da yetki paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konularında fikir ayrılığı yaşadığını söyledi.

‘Kıbrıs’ta Müzakerelerin Başlaması İçin Koşullar Olgunlaşmadı’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis’le biraraya geldi. Anastasiadis, federal yapıda çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması için koşulların hazır olmadığını, her iki tarafın da yetki paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konularında fikir ayrılığı yaşadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) iki lider arasında Kıbrıs’ın bir federasyon altında birleşmesi için yapılan müzakerelerin önünü açması niyetiyle gayrı resmi bir görüşme düzenledi.

Lefkoşa'da BM kontrolundaki tampon bölgede yapılan görüşmenin ardından Anastasiadis, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının zor bir dönemden geçtiğini söyledi, ancak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla birlikte çalışmaya ve müzakereleri yeniden başlatmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’den diplomatların da katıldığı üst düzey müzakereler 2017 yılının Temmuz ayında başarısızlığa uğramıştı.

Her iki lider de gelecek aylarda yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söylerken Anastasiadis tam kapsamlı müzakerelerin yeniden başlaması için koşulların oluşmadığı görüşünü dile getirdi.

Anlaşmazlık noktaları arasında KKTC tarafının tüm federal kararlarda eşit söz hakkına sahip olunması talebi yer alıyor. Kıbrıslı Rumlar bunun devletin işleyişini engelleyecek bir veto hakkı olarak kullanılmasından endişe ediyor.

Bunun üstesinden gelmek için Anastasiadis federal Kıbrıs’ı oluşturacak Rumca ve Türkçe konuşulan yönetim bölgelerine daha fazla karar alma yetkisi vermeyi teklif etti.

Rum kesimi ayrıca birleşmiş bir Kıbrıs’tan Türk askerlerinin çekilmesi ve Türkiye’nin askeri müdahale hakkının da sonlandırılması gerektiğini vurguluyor. Türkiye ve KKTC ise adada Türk askerlerinin varlığının ve askeri müdahale haklarının kendileri için en önemli güvenlik unsurlarından bir olduğunu kaydediyor.

Toplantı sırasında Güney ve Kuzey arasındaki elektrik şebekelerinin kalıcı olarak birbirlerine bağlanması, cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale getirilmesi, mayın tarlalarının temizlenmesi ve sanat eserlerinin iadesi konularındaysa mutabakata varıldı.

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