Kıbrıs'ta ölen üniversiteli Yasin, Bursa'da toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - KIBRIS'ta kaldığı yurt odasında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yasin Düşüner (26), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Yasin Düşüner, Gazimağusa’da kaldığı yurt odasında aniden rahatsızlanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Düşüner için öğrenim gördüğü tören yapıldı. DAÜ Amerikan Futbol Takımı’nda oynayan Yasin Düşüner için düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Necdet Osam, idari ve akademik personelin yanı sıra okul ve takım arkadaşları katıldı. Düşüner’in cenazesi daha sonra gözyaşlarıyla memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine uğurlandı. Genç yaşta hayatını kaybeden Yasin Düşüner, dün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Bursa Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yasin Düşüner'in ölümünün ardından yapılan ilk tespitlerde akciğerde emboli oluşması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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