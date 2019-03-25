HABER

Kıbrıs'ta ölen üniversiteli Yasin, Bursa'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

KIBRIS'ta kaldığı yurt odasında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yasin Düşüner (26), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.  Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Yasin Düşüner, Gazimağusa’da kaldığı yurt odasında aniden rahatsızlanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kıbrıs'ta ölen üniversiteli Yasin, Bursa'da toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - KIBRIS'ta kaldığı yurt odasında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yasin Düşüner (26), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.
Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Yasin Düşüner, Gazimağusa’da kaldığı yurt odasında aniden rahatsızlanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Düşüner için öğrenim gördüğü tören yapıldı. DAÜ Amerikan Futbol Takımı’nda oynayan Yasin Düşüner için düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Necdet Osam, idari ve akademik personelin yanı sıra okul ve takım arkadaşları katıldı. Düşüner’in cenazesi daha sonra gözyaşlarıyla memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine uğurlandı. Genç yaşta hayatını kaybeden Yasin Düşüner, dün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Bursa Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yasin Düşüner'in ölümünün ardından yapılan ilk tespitlerde akciğerde emboli oluşması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Kıbrıs'ta ölen üniversiteli Yasin, Bursa'da toprağa verildiKıbrıs'ta ölen üniversiteli Yasin, Bursa'da toprağa verildi

Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı! Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı!
Kilo fiyatı 1000 liraya çıktı, kenevir tohumu üretimi arttıKilo fiyatı 1000 liraya çıktı, kenevir tohumu üretimi arttı
Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildiYazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında cezalar onandı

Kritik davada flaş gelişme! Karar verildi...

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Türkiye'nin polisleri bu okullarda yetişiyor

Türkiye'nin polisleri bu okullarda yetişiyor

Acı haber oradan gelmişti... Üs bölgesini kahramanca savundular

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.