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Kıbrıs'ta ölümcül orman yangını

04.07.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs'ta çıkan son yılların en büyük orman yangınında 4 kişi öldü.

Kıbrıs'ta ölümcül orman yangını

Alevler çok sayıda köyde hasara neden olurken Yunanistan, İsrail ve İtalya adaya yangın söndürme uçakları gönderdi.Kıbrıs'ın güneyinde çıkan orman yangınında dört kişi hayatını kaybetti. Cumartesi günü başlayan yangında onlarca ev zarar gördü, birçok yerleşim yeri boşaltıldı. Yangınla mücadele çalışmalarına destek amacıyla Yunanistan, İsrail ve İtalya yangın söndürme uçaklarını Kıbrıs'a gönderdi. Kuzey Kıbrıs yönetimi de talep geldiği takdirde destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Kontrol altına alındı

Limasol yakınlarında başlayan yangın Larnaka'ya kadar geniş bir alana yayılıyor. Vavatsinia köyündeki kriz merkezini ziyaret eden Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades 55 kilometre karelik alanı tahrip eden yangının kontrol altına alındığını ancak yangının yeniden başlama tehlikesinin devam ettiğini ve rüzgar ile yüksek sıcaklığın risk yarattığını belirtti.

Anastasiades, "trajedi" olarak tanımladığı yangının 1974'ten beri Ada'da yaşanan en büyük orman yangını olduğunu söyledi. Yangının can ve mal kaybına neden olduğunu açıklayan Anastasiades, hükümetin kurbanların yakınlarına ve mağdurlara acil yardımda bulunacağını bildirdi.

4 yanmış ceset bulundu

İçişleri Bakanı Nikos Nouris, Larnaka'ya bağlı Odos köyünde dört kişinin yanmış halde cansız bedenlerinin bulunduğunu açıkladı. Adli tıp uzmanları kimlik tespit etme çalışmalarına devam ederken, İçişleri Bakanı cesetlerin cumartesiden beri kayıp olduğu bildirilen Mısır vatandaşarına ait olabileceğini ve eldeki bütün bulguların bunu gösterdiğini kaydetti. Kıbrıs medyası cesetlerin, yanmış araçlarının yaklaşık 400 metre uzağında bulunduğunu bildirdi.

Bir şüpheli gözaltında

Yangına neden olarak kundaklama şüphesi üzerinde de durulurken, 67 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Polis, bir görgü tanığının yangın başladığı sırada şüpheliyi Arakapas köyünden aracıyla ayrılırken gördüğü bilgisini paylaştı.

Kıbrıs'ta son yıllarda aşırı sıcaklar ve kuraklık etkili oluyor. Nisan ayından beri çok seyrek yağışların olduğu Ada'da son günlerde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyordu.

AFP,AP / GY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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