HABER

"Kıbrıs'ta paylaşmaya dayalı federal ortaklık modeli denendi ve tüketildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "Kıbrıs'ta 50 yıldır görüşülen ve paylaşmaya dayalı federal ortaklık modeli denendi ve tüketildi. Kıbrıs Rum tarafı, paylaşmaya dayalı bir ortaklık modeline yanaşmayacaksa iş birliğine dayalı bir ortaklık modelinin denenmesi gerekir" - "Şu anda herkesin üzerinde hemfikir olduğu husus 'Kıbrıs Rum tarafının yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır olmadığıdır.' Rumları bunu paylaşmaya hazır duruma getirecek miyiz? Ada'daki şartlar nedeniyle aradan geçen 50 yıldan sonra kanıtlanmış ve ispatlanmış olan şey federasyonun mümkün olamayacağıdır" - "Kıbrıs Rum tarafı, aslında bilerek ve isteyerek suları bulandırmaya çalışıyor. Kıbrıs müzakerelerini kaldığı yerden devam noktasına getirip yeniden o kısır döngünün içerisine çekmek için yapıyor" - "Ortak bir vizyon olmadan girilecek olan herhangi bir müzakere aynı şekilde başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur. Bu, Kıbrıs Türkünü müzakereye ve statükoya hapseden bir yaklaşım olur" - "(Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri) KKTC olarak Türkiye Cumhuriyeti ile kendi elimizdeki imkan ve kabiliyetleri, enstrümanları kullanarak Kıbrıs Rum tarafını hakkımızı gasbetme noktasından geriye iteceğiz. Kendi haklarımızı kendi elimizle biz elde etme yoluna gideceğiz"

MURAT DEMİRCİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs'ta 50 yıldır görüşülen paylaşmaya dayalı federal ortaklık modelinin denenip tüketildiğini belirterek Kıbrıs Rum tarafı, paylaşmaya dayalı bir ortaklık modeline yanaşmayacaksa iş birliğine dayalı bir ortaklık modelinin denenmesi gerektiğini ifade etti.

Kudret Özersay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de tek yanlı yaptığı doğal gaz arama faaliyetlerini uluslararası referanslar bağlamında yaptırabileceğini daha önce de dile getirdiklerini anımsattı.

Özersay, KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile verdikleri lisans çerçevesinde kendilerine ait olan alanlarda doğal gaz arama faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

Güney Kıbrıs Rum tarafını Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinde Kıbrıs Türk tarafının da rızasını almaya teşvik etme konusunda uluslararası topluma ve enerji şirketlerine düşen görevler olduğuna dikkati çeken Özersay, bugüne kadar bunun gerçekleşmediğinden bahsetti.

Özersay, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası toplumun adım atmasını bekleyecek durumda olmadığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madem bizim de hakkımız var. Biz de bu kazıları yapacağız. Elimizdeki enstrümanla Kıbrıs Rum tarafını hakkaniyet içerisine girmeye zorluyoruz. KKTC olarak Türkiye Cumhuriyeti ile kendi elimizdeki imkan ve kabiliyetleri, enstrümanları kullanarak Kıbrıs Rum tarafını hakkımızı gasbetme noktasından geriye iteceğiz. Kendi haklarımızı kendi elimizle biz elde etme yoluna gideceğiz. Diplomatik ve barışçıl bir yolla bunu yaptığımızı herkesin not ettiğini düşünüyorum."

- "Kıbrıs müzakere süreci aslında çöktü"

KKTC'nin Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu döneminde Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi de olan Özersay, İsviçre'nin Crans Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'ndan sonra müzakere sürecinin aslında çöktüğünü, Birleşmiş Milletlerin (BM) de yaklaşımının bu yönde olduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in raporunda kullandığı ifadelerin "tarafların bundan sonra nereye gideceğiyle ilgili görüşmeye hazırız" şeklinde olduğuna dikkati çeken Özersay, BM Genel Sekreteri'nin göreve gelmesinin hemen ardından kendisini "bu başarısızlık ve çöküş sürecinin" içerisinde bulduğunu anlattı.

Özersay, şunları kaydetti:

"Çok net söylüyorum. Bu federasyon kötü bir model olduğu için değil. Kıbrıs'ta federasyonun oluşmasına yardımcı olacak şartların bulunmamasındandır. Yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dönük bir federasyon için yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır iki taraf lazımdır. Şu anda herkesin üzerinde hemfikir olduğu husus 'Kıbrıs Rum tarafının yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır olmadığıdır.' Rumları bunu paylaşmaya hazır duruma getirecek miyiz? Ada'daki şartlar nedeniyle aradan geçen 50 yıldan sonra kanıtlanmış ve ispatlanmış olan şey federasyonun mümkün olamayacağıdır."

Kıbrıs müzakerelerindeki çözüm yoluna ilişkin görüşlerinin, şahsi deneyimleri ve fikirleri olduğuna dikkati çeken Özersay, Kıbrıs'ta yönetimi ve zenginliği paylaşmak istememenin sadece Rum lideri Nikos Anastasiadis'e özgü bir yaklaşım olmadığına, önceki Rum liderlerinin de Kıbrıs'ta paylaşmaya dayalı bir ortaklığı benimsemediğine işaret etti.

- "Rum tarafı Kıbrıs Türk tarafını kısır döngünün içine sokmaya çalışıyor"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in 26 Şubat'ta yapacağı görüşmeye ilişkin uyarıda bulunan kaydeden Özersay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs Rum tarafı, aslında bilerek ve isteyerek suları bulandırmaya çalışıyor. Kıbrıs müzakerelerine kaldığı yerden devam noktasına getirip yeniden o kısır döngünün içerisine çekmek için yapıyor. Suyu bulandırarak aslında kendinizi müzakerenin içinde buluyorsunuz. Hani bunun ucu kapalı, takvimli, sonuç alıcı hali. Kıbrıs Türk tarafını bu kısır döngünün içine sokmaya çalışıyor. 26'sında yapılacak liderler görüşmesi öncesi Anastasiadis kendine göre ortaya attığı ademimerkeziyetçi federasyon fikrini kendine göre detaylandıracağını söylüyor. Kıbrıs Türk tarafı da 'bunu detaylandır' diyor. Tarafların önce neyi müzakere edeceklerini anlaşmaları gerekir. Bu noktadan ayrılmamak gerekir. Anastasiadis'in suları bulandırmak için attığı bu adımlara kendimizi aynı kısır döngünün içine hapsetmememiz gerekir. Kıbrıs Türk tarafının buna dikkat etmesi gerekir."

Kudret Özersay, Kıbrıs sorununda konunun özünün "aynı ortaklık var mı yok mu" meselesi olduğunu belirterek bazı kesimlerin konunun özünü görmeden yöntemini konuştuğunu vurguladı.

Sadece müzakerenin yönteminden bahsederek işin esasının kaçırılacağına dikkati çeken Özersay, "Ortak bir vizyon olmadan girilecek olan herhangi bir müzakere aynı şekilde başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur. Bu, Kıbrıs Türkünü müzakereye ve statükoya hapseden bir yaklaşım olur."

- "Ucu kapalı müzakere yöntemi denendi ve tüketildi"

Özersay, 2004 Annan Referandumu döneminde tarihli, ucu kapalı bir müzakere yönteminin denendiğini ve tüketildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Sanki bir bu kaldı denenmeyen de bunu denersek Kıbrıs sorunu çözülecekmiş gibi insanlara yanlış mesajlar verilmemesi gerekir. Bu da denenmiştir. 26'sındaki görüşmede 'Kıbrıs Türk tarafı Rum tarafının kısır döngüsü ve taktiklerine düşürülmemesi gerektiğini' düşünüyorum ve ikazda bulunmak istiyorum. Kıbrıs müzakerelerinde neyin olamayacağının, kanıtlanmış bir döngü olarak hepimizin önümüzde durduğunu düşünüyorum. Bunun öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla olamayacağı, bugün bu Ada'da şartların bulunmayacağı federasyon tartışması içerisinde boğulmaya gerek olmadığı kanaatindeyim.

Kıbrıs'ta 50 yıldır görüşülen ve paylaşmaya dayalı federal ortaklık modeli denendi ve tüketildi. Kıbrıs Rum tarafı paylaşmaya dayalı bir ortaklık modeline yanaşmayacaksa iş birliğine dayalı bir ortaklık modelin denenmesi gerekir. Rum tarafı, iş birliğine dayalı bir ortaklık modeline de yanaşmaması durumunda ise kendi rızası dışında Ada'yı paylaşmak durumunda kalacak."

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kış-2019 tatbikatında hedefler tam isabet vurulduKış-2019 tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Arnavutköy'de kazı yapılırken doğalgaz borusu patladı; alevler yükseldiArnavutköy'de kazı yapılırken doğalgaz borusu patladı; alevler yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Crans-Montana Kıbrıs müzakereleri KKTC KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İstanbul'da bir kişi telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Pompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksiniz

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha almadan bırakmıyor

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha alıyor

Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.