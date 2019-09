Kıbrıs'ta Son Söz Paneli

Adalet Bakanı Gül, Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde her zaman diyalog ve diplomasiye dayalı, müzakere temelli bir yaklaşım içerisine girdiğini, iki halkın siyasi eşitliği temeline dayalı, adil ve kalıcı bir çözüm getirilmesi önerisini getiren taraf olduğunu anlattı.

- "Her zaman masadan kalkan Rum tarafı olmuştur"

Annan Planı dahil her dönemde bu yapıcı iyi niyetini Türk tarafının eylemli olarak da ortaya koyduğuna işaret eden Gül, "Ancak Ada'da anılan temel ilkelere dayanan ve yaşayabilecek bir çözümden kaçan taraf, her zaman Rum tarafı olmuştur. Tarihsel olarak bakıldığında 'yüz yüze ikili müzakereler' olsun, 'aracılı müzakereler' olsun her zaman masadan kalkan Rum tarafı olmuştur." diye konuştu.

Ada'ya 28 Ağustos'ta yaptığı ziyaret hakkında bilgi veren Gül, bundan sonra yeni bir müzakere süreci başlayacaksa, Ada'da iki tarafın çözüm için ortak bir vizyona sahip olduğunun teyit edilmesinin, eşit siyasi ve egemenlik haklarına dayalı bir çözüm noktasının teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Kıbrıs Türk halkının da bu rezervler üzerinde hakkı vardır"

Bakan Gül, "Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin sağlanması, haklı güvenlik endişelerinin karşılanmasının temini meselenin çözümü bakımından en önemli noktadır." dedi.

Rum kesiminin tanımayan tavrının KKTC'nin tarihiyle, coğrafyasıyla, nüfusuyla, kültürüyle, siyasi ve ekonomik haklarıyla bir toplum ve bir devlet olduğu gerçeğini asla değiştirmeyeceğini vurgulayan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: