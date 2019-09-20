Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Biz, 1974'ten 45 yıl sonra artık bir macera istemiyoruz. Kıbrıs Türk halkı kesinlikle tehlikeli oyunlara gelmemelidir." dedi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından TBB Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Kıbrıs'ta Son Söz" paneli düzenlendi. Panelin açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı. KKTC Başbakanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinde her zaman Türkiye'nin varlığına ve desteğine önem verdiklerini belirterek, daima Türkiye ile birlikte yürüdüklerini ve yürümeye devam edeceklerini söyledi. Tatar, bunun kendileri için vazgeçilemez olduğuna işaret ederek, "Bazı çevrelerde, Avrupa Birliği'nde (AB) ve federal temelde bir çözümde, Türkiye'nin, artık modası geçmiş garantörlüklerin şekil değiştirmesi ve buna bağlı birtakım başka başka oyunlarla ve tezgahlarla Kıbrıs Türkü'nü Türkiye'den koparmak istemektedirler. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Asla böyle bir şeye Kıbrıs Türkü müsaade etmeyecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu iddialarını ortaya atanları daima kınadıklarını dile getiren Tatar, Türkiye'nin daima hukuk çerçevesinde hareket ettiğinin altını çizdi. Başbakan Tatar, "Nihayetinde hukuksuzluk diye bir şey yoktur. Hukuksuzluğu yapan güney komşularımızdır. Esas işgal edilen Kıbrıs Cumhuriyeti'dir." ifadesini kullandı. Kıbrıs'ta iki eşit halk olduğunu ve dolayısıyla Rumların bir üstünlüğünün bulunmadığını vurgulayan Tatar, "Dolayısıyla şimdi Doğu Akdeniz'de yaşananlar ve Rumların tek taraflı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanınmışlığını kullanarak bu faaliyetleri, anlaşmaları ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının haklarına tecavüz etmeleri, bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu. Tatar, uluslararası hukukun bir bağlamda güce bağlı olduğuna işaret ederek, "Bizim de imdadımıza, bizim de yanımızda Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bunun için minnettarız." diye konuştu. - "Biz, 1974'ten 45 yıl sonra artık bir macera istemiyoruz" Tatar, Doğu Akdeniz'de istikrarın sürdürülebilmesi için KKTC'nin yaşatılması gerektiğinin altını çizerek, "Biz, 1974'ten 45 yıl sonra artık bir macera istemiyoruz. Kıbrıs Türk halkı kesinlikle tehlikeli oyunlara gelmemelidir." şeklinde konuştu.