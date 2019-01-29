"Kıbrıs'ta statükonun devamını değil, çözüm istiyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta olası bir anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde ve müzakerelerle elde edilebileceğine inandıklarını belirterek, "Statükonun devamını değil, Kıbrıs'ta çözüm istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ta tarafların mutabakatıyla masada olan federasyon modelinin seçenek olmaktan çıkmadığını ifade etti.

Federasyon modelinin "siyasi eşitliği" içerdiğini kaydeden Akıncı, "Masada olan federasyon modeli kanaatime göre karşılıklı kabul edilebilir en gerçekçi model olmayı sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Akıncı, Kıbrıs'ta olası bir anlaşmanın BM çerçevesinde ve müzakerelerle elde edilebileceğine inandıklarını belirterek, "Bundan sonra bir süreç başlayacaksa bu 'ucu açık ve takvimsiz' olamayacak. Statükonun devamını değil, Kıbrıs'ta çözüm istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in farklı ortam ve zamanlarda "iki devletlilik, konfederasyon ve gevşek federasyon" gibi farklı çözüm modellerinden söz ettiğini anımsatan Akıncı, "Anastasiadis artık kendi toplumu adına ne istediğini tutarlı ve net bir şekilde söylemeli, yarattığı kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır. Daha önce de defalarca belirttiğim gibi, yeni fikirleri varsa paylaşmalı ve bunları konuşmamıza fırsat vermelidir." ifadelerini kullandı.

