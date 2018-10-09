"Kıbrıs'ta statükonun devamını istemiyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler'de (BM) Kıbrıs raporunun ekim ayında açıklanmasıyla Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmelerinin mümkün oluğunu belirterek, görüşmenin çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşmesini arzu ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'de hükümeti oluşturan siyasi partilerin başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamında açılması planlanan Derinya ve Aplıç kapılarının bir an önce açılması konusunu değerlendirdiklerini kaydetti.

BM'de Kıbrıs raporunun ekim ayında açıklanmasıyla Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmelerinin mümkün olduğunu belirten Akıncı, "Bunun çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider ile yapacakları görüşmede Derinya ve Aplıç kapılarının açılış gününü birlikte tespit edip kamuoyuna duyurmayı ve adanın geleceğinin nasıl şekilleneceğini konuşmayı düşündüğünü ifade etti.