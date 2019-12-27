Kıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel ve anma töreni

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında “Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve Şehit Ailesi Anısına: Kıbrıs Türk’ünün Varoluş Mücadelesi ve Kumsal Baskını” konulu bir panel düzenlendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda açış konuşmaları ile başlayan panelde, Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Turgay Bülent Göktürk, kumsal baskınında eşi ve çocukları katledilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Vekili Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu söz aldı. Açış konuşmalarının ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Vekili Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu karşılıklı plaket takdiminde bulundu ve oturumlara geçildi.

Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen oturumların ilkinde Dr. Öğr. Üyesi Turgay Bülent Göktürk “Tarihsel Süreçte Kıbrıs’ta Türklere Yapılan Katliamlar”, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şebnem İlhan “Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın Biyografisi”, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora “Neden 21 Aralık 1963”, emekli Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç “Rum-Yunan İkilisinin ENOSİS Soykırımı ve Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşı” konulu bildiriler sundu. Yapılan ikinci oturumda ise Prof. Dr. Necip İlhan “İzzetpaşa Vakfı ve Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve Hizmetleri”, eski TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Vural Türkmen “Kritik Bir Gece”, Öğr. Gör. Süheyla Göktürk “Ziyaretçilerin Gözüyle Barbarlık Müzesi” başlıklı bildiriler sundu.

Panel boyunca Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’ne ait müze ve şehitlikleri tanıtan proje çalışmaları da katılımcılara sunuldu. Panelin ardından Barbarlık Müzesi’nde anma töreni düzenlendi. Müzedeki törene Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Vekili Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, kumsal baskınında eşi ve çocukları katledilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın çocukları ve ailesi, DAÜ ATAUM Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Turgay Bülent Göktürk, muharip dernekler, kurum kuruluşların ve okulların temsilcileri ile askeri erkân katıldı. Saygı duruşu ve saygı atışı yapılan törende, İstiklal Marşı okunarak anıta çelenk konuldu. Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konuşmasında, “Biz aile olarak dört kayıp verdik, Kıbrıslı Türkler ise yüzlerce kayıp verdi. Vatan sağ olsun” dedi. İlhan, Kıbrıslı Türklerin varlık mücadelesinde yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Kurum Başkan Vekili Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu ve Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ın anıta karanfil koymaları sonrası müze ziyaret edildi. Ardından panel ve anma törenini organize eden kurum temsilcileri, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti. Ziyarette Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Vekili Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın çocukları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şebnem İlhan, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Prof. Dr. Necip İlhan, DAÜ ATAUM Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Turgay Bülent Göktürk, DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Murat Aktuğralı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Mustafa Turan, Elazığ İzzet Paşa Vakfı, Elazığ Belediyesi ve Bizim Külliye Dergisi yetkilileri yer aldı. Büyükelçi Başçeri ziyarette, böyle başarılı bir etkinlik yapan kurum temsilcilerini kutlayarak, bu gibi faaliyetlerin daha sık yapılması gereğinin altını çizdi. Program, Boğaz Şehitliği ile Muratağa, Sandallar, Atlılar şehitliklerinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.

