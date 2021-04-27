"Kıbrıs'ta Tarafları Yaratıcı Olmaya Davet Ediyorum"

"Tarafların yaratıcı olması memnunlukla karşılanır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri samimi ve dürüst bir tavır içinde diplomatik dilin kullanımını teşvik edecek" diyen Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter'in tarafları davet etmesinin nedeninin, gelecek için ortak bir vizyon olup-olmadığını görmek olduğunu söyledi.

Kıbrıs'taki anlaşmazlık, NATO üyeleri Türkiye ve Yunanistan arasında, hidrokarbon kaynakları ile ilgili meseleler dahil geniş kapsamlı gerginlikleri daha da tırmandırdı.

Kıbrıs Rum Yönetimi, uluslararası arenada Kıbrıs hükümeti olarak kabul ediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ise sadece Ankara tanıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Kıbrıs'taki Türk ve Rum toplumunu temsil eden yetkililerle Türk, Yunan ve İngiliz dışişleri bakanlarını, 2017 yılı ortasında çıkmaza giren barış müzakerelerini yeniden canlandırmak amacıyla bu hafta Cenevre'de yapılacak görüşmelere davet etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk ve Kıbrıs Rum taraflarını "yaratıcı olmaya" çağırdı. Guterres, bu çağrıyı, dört yıllık aradan sonra adanın geleceğine ilişkin resmi olmayan görüşmelerin başlamasına saatler kala yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, masaya getirdiği iki devletli çözüm önerisinin, Kıbrıs Rum tarafı reddetmesine rağmen görüşmelere "yeni bir vizyon" katmasını umduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk müzakere heyetinden Hüseyin Işıksal, "iyimser" olduğunu dile getirerek iki devletli çözüm önerisinin, Türk hava sahasına ve limanlara erişim gibi Kıbrıs Rum tarafına bazı imkanlar sağlayacağını kaydetti.

Reuters haber ajansına konuşan Işıksal, "Rum komşularımızı ortağımız olarak kabul ediyoruz, düşmanımız olarak değil. Tek isteğimiz, her iki toplumun da yararına olacak bir çözüm yolu" dedi.

Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios, beklentilerinin ne olduğu yönünde açıklama yapmayı reddetti.

Görüşmeler bugün iki taraflı toplantılarla başlayacak. Guterres'in Çarşamba günü tüm taraflarla bir toplantı yapması bekleniyor.

Hüseyin Işıksal, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Perşembe günü Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis'le biraraya gelmesinin beklendiğini söyledi.

