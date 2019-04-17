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"Kıbrıs'ta zaman yaratıcı fikirleri cesaretle tartışma zamanıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 23:20 | Son Güncelleme

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş: - "Kıbrıs konusunda zaman yeni, yaratıcı fikir ve modelleri cesaretle tartışma zamanıdır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş, "Kıbrıs konusunda zaman yeni, yaratıcı fikir ve modelleri cesaretle tartışma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Denktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyine sunduğu Kıbrıs raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk halkının çözüm için beklemekten ve sürekli hayal kırıklığı yaşamaktan yorulduğunu belirten Denktaş, "Şimdi yeni, yaratıcı fikir ve modelleri cesaretle tartışma, müzakere etme zamanıdır." ifadesini kullandı.

Denktaş, rapora ilişkin şunları kaydetti:

"Yaşadığımız hayal kırıklığını ifade etmem gerekir. Kıbrıs ile ilgili BM geleneğinde raporları 'dengeli' tutma eğilimi özellikle müzakere süreçlerinde belirgindir ancak kendi içinde 'denge' taşıyan raporlar, gerçeklikle karşılaştırılınca haksız dengesizlikleri de barındırabilir."

Raporda, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs meselesinde bir anlaşma imzalanabilmesi için göstermiş olduğu çabayı, Rum lider Nikos Anastasiadis'in uzlaşmaz tavrı ile eş değer tutmanın Akıncı ve Kıbrıs Türk halkına karşı adil olmayan bir tutum olduğunu kaydeden Denktaş, "Guterres'in birçok konuda eksik ve/veya yanlış bilgilendirildiğini de rapor içinde saptamak mümkün." ifadesine yer verdi.

Denktaş, raporda bahsedilen pazar araştırma şirketleri tarafından yapılan bir araştırmaya atıfta bulunularak her iki toplumun büyük oranda çözüm arzusu taşıdığının belirtilmesinin "ciddi bir hata" olarak nitelendirerek BM tarafından tanımlanan şekliyle çözüme olan inanç ve arzunun da giderek azaldığı değerlendirmesinde bulundu.

- "BM'nin atacağı adımları sabırsızlıkla beklemekteyiz"

Denktaş, açıklamasında, "Guterres'ten beklentimiz en azından Anastasiadis'in politik eşitlik, kararlara etkin katılım ve dönüşümlü cumhurbaşkanlığı konularında yapmış olduğu onlarca kışkırtıcı, sürecin altına dinamit koyan açıklamalarını Güvenlik Konseyi üyelerinin bilgisine getirmesiydi." ifadesine yer verdi.

Raporda yer alan "sürdürülebilir bir çözüm için iki toplumun çözümün şekliyle ilgili bilgilendirilmeleri gerektiği" değerlendirmesine yürekten katıldığını belirten Denktaş, şunları kaydetti:

"Bu cümlenin devamında 'çözüm olmamasının sonuçları hakkında da bilgilendirilmeleri' gerekir ifadesini buruklukla okurken, en azından çözümü sürekli olanaksız kılan Rum tarafının bu noktaya dikkati çekilebilmesi için BM'nin atacağı adımları sabırsızlıkla beklemekteyiz. Çözümsüzlüğün sonuçlarını izolasyon ve ambargolar altında yaşamaya devam eden Kıbrıs Türk tarafı, anavatan Türkiye'nin her alandaki desteği ile var olmayı başarmış bir halktır. Bu konudaki mesajın Kıbrıs Rum toplumuna yönelik olduğunu ümit ediyorum."

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ise raporun kendilerine ulaştığını, henüz taslak aşamasında olduğunu ve Cumhurbaşkanı Akıncı'nın değerlendirmelerinin rapor kesinleştikten sonra kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Antonio Guterres BM Kıbrıs raporu KKTC Serdar Denktaş

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