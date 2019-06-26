HABER

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:44 | Son Güncelleme

Kıbrıs’ın turizm cazibe merkezlerinden olan Larnaka’da bulunan Osmanlı Türk Şehitliği kaderine terk edildi.Osmanlı Devleti zamanında Kıbrıs’ın Larnaka kentinde kurulan Türk Şehitliği 1974 Barış Harekatı’na kadar Kıbrıslı Türklerin cenazelerini defnettikleri bir yerken, daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçen Larnaka Türk Şehitliği’nin bugünkü hali görenlerin yüreğini dağlıyor.

Kıbrıs’ın turizm cazibe merkezlerinden olan Larnaka’da bulunan Osmanlı Türk Şehitliği kaderine terk edildi.
Osmanlı Devleti zamanında Kıbrıs’ın Larnaka kentinde kurulan Türk Şehitliği 1974 Barış Harekatı’na kadar Kıbrıslı Türklerin cenazelerini defnettikleri bir yerken, daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçen Larnaka Türk Şehitliği’nin bugünkü hali görenlerin yüreğini dağlıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne bağlı Larnaka Belediyesinin sorumlu olduğu Makenzi bölgesinde bulunan Osmanlı Türk Şehitliği’nde çok sayıda mezar tahrip edilmiş durumda. Mezar taşlarının yerlerde olduğu, bazılarının çalındığı ve şehitliğin tamamen kaderine terk edildiği görülüyor. Her yerini otların ve çalıların kapladığı şehitliğin adeta ormanı andıran görüntüsü dikkat çekiyor.
Şehitliğin içler acısı halini Avrupa’da yaşayan Kıbrıslı Türk Osman Hordan görüntüledi. Hordan, yaşadığı hayal kırıklığını da dile getirerek yetkilileri duyarlı olmaya davet etti.

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Son dakika öğretmen Ayşe Çelik için yeni karar!

'Ayşe öğretmen' için flaş karar!

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Son dakika Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı!

Karar açıklandı! 47 sanığa ceza yağdı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.