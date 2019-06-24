Kıbrıs'taki seri katile yedi kez müebbet hapis cezası

Yedi kişiyi öldüren eski subaya yedi kez ömürboyu hapis cezası verildi.Güney Kıbrıs'ta ikisi kız çocuğu yedi göçmen kadını öldüren seri katil Nikos Metaksas, 25'er yıldan yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Rum Milli Muhafız Ordusu'nda subaylık yapan Metaksas'a verilen ceza, Güney Kıbrıs tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Hakkında verilen beş müebbet hapis cezasını aralıksız olarak çekmek zorunda olan Metaksas'ın, mahkemenin kararını temyize taşıması beklenmiyor.

Kurban yakınlarından özür diledi

Yedi kişiyi öldüren 35 yaşındaki Metaksas yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye götürüldü.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Metaksas, duruşma sırasında kurban yakınlarından özür dilediği bir açıklamayı okudu. Yaptıkları nedeniyle acı çektiğini ve cinayetleri neden işlediğine dair bir açıklaması olmadığını söyleyen Metaksas, "Suçumu kabul ediyor ve mağdurların ailelerinden ve ruhlarından özür diliyorum" dedi. Metaksas, açıklamasında "nefret dolu suçlar işledim" ifadesine yer verdi.