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Kıbrıs'tan AB'ye acil yardım çağrısı

28.12.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs, düzensiz göçmenlerin geçişindeki artış nedeniyle diğer AB ülkelerinden destek istedi.

Kıbrıs'tan AB'ye acil yardım çağrısı

Ülke yönetimi, AB üyesi ülkelerin Kıbrıs'tan göçmen almasını talep ediyor.Avrupa Birliği üyesi (AB) Kıbrıs Cumhuriyeti, düzensiz göçle ilgili sorunların çözümü için diğer AB üyelerinden acil destek bekliyor. Rum İçişleri Bakanı Nikos Nouris devlet radyosunda yaptığı açıklamada sadece Ekim ile Kasım ayları arasında Kıbrıs'a 4 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığını belirterek, AB üyesi ülkelerin Kıbrıs'taki kapasitesinin üzerinde göçmen barındıran kamplardan göçmen alması gerektiğini söyledi.

Dayanışma çağrısı

İçişleri Bakanı Nouris, bu yılın başından bu yana 12 bin düzensiz göçmenin Ada'nın Türk tarafından Rum tarafına geçtiğini söyledi. Kaçakçıların 300 ila 500 euro karşılığında göçmenleri Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs'a geçirdiğini ifade eden Bakan, AB üyesi ülkeleri Kıbrıs ile dayanışma içinde olmaya çağırdı. Nouris, "Papa Françesko son Kıbrıs ziyaretinde dayanışmanın ne anlama geldiğini gösterdi" dedi. Vatikan, Papa'nın Aralık başındaki ziyaretinin ardından Kıbrıs'a sığınan 50 göçmene kapılarını açmıştı.

AB İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre, nüfus büyüklüğü baz alındığında AB içinde en fazla iltica başvurusu Kıbrıs'ta yapılıyor. Kıbrıs düzensiz göçü engellemek için, Kuzey ile Güney arasındaki sınıra 11 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekmişti.

dpa/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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