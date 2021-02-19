HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kıbrıs’tan Türkiye’ye sığınmacı suçlaması

Kıbrıs’tan Türkiye’ye sığınmacı suçlaması

19.02.2021 18:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kıbrıs’tan Türkiye’ye sığınmacı suçlaması

Kıbrıs Cumhuriyeti son aylarda artan sığınmacı sayısı nedeniyle Türkiye’yi suçladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti artışın Türkiye’nin yeni bir göç yolu oluşturmasından kaynaklandığını savundu.Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye’yi yeni bir göç yolu oluşturmak ve bu şekilde Kıbrıs’ın AB’deki en yüksek sığınmacı oranına sahip olmasına neden olmakla suçladı.

Kıbrıs Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı bugün konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kıbrıs'a yönelik göç akınının büyük kısmı göçle ilgili anlaşmaları uygulamayan Türkiye’den kaynaklandı” ifadeleri kullanıldı.

Sığınmacıların Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki tampon bölgeden yasa dışı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçtiği belirtiliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti, dört yıldan beri AB üyeleri arasında nüfusuna oranla iltica başvurusu sayılarının en yüksek ülke olduğuna dikkat çekiyor.

Açıklama şöyle devam etti: “Aslında Türkiye’nin tutumu Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın üzerine orantısız olarak yük olan ve ulusal göç sistemine muazzam bir baskı uygulayan yeni bir göç yolunu engellemekten öte oluşturulmasına neden oldu.”

Açıklama şöyle devam etti “Aslında Türkiye’nin tutumu, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın üzerine orantısız olarak yük olan ve ulusal göç sistemine muazzam bir baskı uygulayan yeni bir göç yolunu engellemekten ziyade oluşturulmasına neden oldu.”

Kıbrıs AB’den yardım isteyecek

Açıklamada Lefkoşe’nin Brüksel’den bu konuyu “etkili bir şekilde çözmek üzere gereken yardımı almasını” sağlamak için “Kıbrıs’ın karşı karşıya olduğu göç krizinin boyutunu” aktaracağı belirtildi.

Kıbrıs’a yasa dışı göç akınını durdurmak ve yasal geri dönüşleri sağlamak için AB Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşların göç sorununun çözümünde yardımının “acilen gerekli” olduğu belirtildi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ve İçişleri Bakanı Nikos Nouris Perşembe günü yaptıkları toplantıda Kıbrıs’ın karşı karşıya olduğu sığınmacı sorununun boyutuna dikkat çekerek konunun 15 Mart’ta yapılacak AB dışişleri ve içişleri bakanları toplantısının gündemine alınması konusunda anlaştılar. Bakanlar konunun, Türkiye'nin gündeme geleceği AB zirvesinde de ele alınmasını istiyor.

İçişleri Bakanı Nouris ülkenin 2019 yılında toplam 17 bine yakın sığınmacı başvurusu aldığını ve bu rakamın 2015 yılına göre yüzde 500’lük bir artışa tekabül ettiğini söyledi.

AFP/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Çin'de tek çocuk politikası gevşetiliyor!Çin'de tek çocuk politikası gevşetiliyor!
Gardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yoluGardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Eskişehir'deki kan donduran aile katliamıyla ilgili yeni gelişme

Eskişehir'deki kan donduran aile katliamıyla ilgili yeni gelişme

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yeni imaj için kesenin ağzını açmış! Son hali şoke etti

Yeni imaj için kesenin ağzını açmış! Son hali şoke etti

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

ABD, Paris İklim Anlaşması’na yeniden dahil oldu

ABD o anlaşmaya yeniden dahil oldu!

Çin'de tek çocuk politikası gevşetiliyor!

Çin'de tek çocuk politikası gevşetiliyor!

En çok erkekleri etkiliyor! Ömürden 16 yıl götürüyor!

En çok erkekleri etkiliyor! Ömürden 16 yıl götürüyor!

Mars: Dünya, NASA'nın uzay aracı Perseverance'dan gelecek yeni fotoğrafları bekliyor

Dünya nefesini tuttu! Yeni fotoğraflar bekleniyor

İsrail'de 'aşı olana içki hediye' kampanyası

'Aşı olana içki hediye' kampanyası

Raflar bomboş, elektrik ve su yok! Hayat durdu

Raflar bomboş, elektrik ve su yok! Hayat durdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.