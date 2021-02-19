Kıbrıs’tan Türkiye’ye sığınmacı suçlaması

Kıbrıs Cumhuriyeti artışın Türkiye’nin yeni bir göç yolu oluşturmasından kaynaklandığını savundu.Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye’yi yeni bir göç yolu oluşturmak ve bu şekilde Kıbrıs’ın AB’deki en yüksek sığınmacı oranına sahip olmasına neden olmakla suçladı.

Kıbrıs Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı bugün konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kıbrıs'a yönelik göç akınının büyük kısmı göçle ilgili anlaşmaları uygulamayan Türkiye’den kaynaklandı” ifadeleri kullanıldı.

Sığınmacıların Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki tampon bölgeden yasa dışı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçtiği belirtiliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti, dört yıldan beri AB üyeleri arasında nüfusuna oranla iltica başvurusu sayılarının en yüksek ülke olduğuna dikkat çekiyor.

Açıklama şöyle devam etti: “Aslında Türkiye’nin tutumu Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın üzerine orantısız olarak yük olan ve ulusal göç sistemine muazzam bir baskı uygulayan yeni bir göç yolunu engellemekten öte oluşturulmasına neden oldu.”