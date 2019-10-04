Kıbrıs'tan Türkiye'ye sondaj gemisi uyarısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e doğal gaz arama faaliyetleri için sondaj gemisi "Yavuz”u göndermesine Kıbrıs Cumhuriyeti tepki gösterdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Türkiye'yi "uzun zamandır süren zorbalık taktikleri" ile suçladı ve sondaj gemilerini bölgeden çekmeye çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu yeni provokasyon, Türkiye'nin, AB ve uluslararası toplumun yasadışı faaliyetlerini durdurması için defalarca yaptığı çağrılara karşı çıkmasına örnek teşkil ediyor" denildi.

Açıklamada bu olayın "Hızla ve geri dönüşsüz bir şekilde uluslararası yasallıktan ayrılmayı ve böylece Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarı riske atmayı seçen Ankara'nın son derece provokatif ve saldırgan davranışının bir başka kanıtı" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kendi deniz yetki alanları içindeki doğal kaynaklarını arama ve kullanma konusunda egemen haklarına Türkiye'nin saygı göstermesi çağrısı yapıldı.

"Yavuz" 7 Ekim'de sondaj faaliyetlerine başlayacak