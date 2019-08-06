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Kibritle oynayan Emirhan, yüzünden yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 23:03 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, kibritle oyun oynayan 8 yaşındaki Emirhan Doğan, yüzünden yaralandı.

Kibritle oynayan Emirhan, yüzünden yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, kibritle oyun oynayan 8 yaşındaki Emirhan Doğan, yüzünden yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Orhaneli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde kibritle oyun oynayan Emirhan Doğan, bir anda kibritlerin tamamının tutuşması sonucu yüzünden yaralandı. Durumu fark eden çocuğun ailesi ve komşuları küçük çocuğun yardımına koştu. Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Tıp Fakültesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Emirhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Küçük Emirhan, 5 gün önce açılan Yanık Ünitesi'nin ilk hastası oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kibritle oynayan Emirhan, yüzünden yaralandı

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