Kick-boks antrenörüne 'cinsel istismar'dan rekor ceza talebi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, spor salonuna kurs için gelen 3'ü 18 yaşından küçük 4 kız sporcuya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kick-boks antrenörü Yavuz Ö. (65) hakkında 101 yıldan 239 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen ay bir kız çocuğunun yaşadıklarını arkadaşlarına anlatmasıyla ortaya çıktı. Benzer durumu yaşayan arkadaşının da yaşadıklarını ailesine anlatmasıyla, aileler Yavuz Ö. hakkında şikayetçi oldu. Yavuz Ö.'nün gözaltına alınması ve olayın duyulması üzerine, biri suç tarihinde 17 yaşında olan 18 yaşından büyük 2 kız sporcu da Yavuz Ö.'nün cinsel istismarına uğradıklarını ileri sürerek, şikayetçi oldu. Mağdur çocuklar, pedagog ve avukatları eşliğinde verdikleri ifadede antrenörün, özel ders verme bahanesiyle kendilerini spor salonuna çağırdığını ve cinsel istismarda bulunduğu ileri sürdü. Özdemir ise suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını savundu. Yavuz Ö. 1 Nisan günü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İDDİANAMEDE DETAYLAR YER ALDI

İddianamede mağdur çocukların ifadeleri detaylarıyla yer aldı. Bu ifadelere göre; Yavuz Ö., farklı zamanlarda kız çocuklarına, tehdit ve zorla cinsel istismarda bulundu. Çocukları durumu başkalarına anlatmaları halinde salondan çıkarmamakla tehdit etti. Yavuz Ö.'nün istismarda bulunduğu çocukların tamamının anne babalarının ayrı olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

İddiananamede Yavuz Ö.'nün ise savunmasında disiplinli bir hoca olması nedeniyle çocukların yemesinden içmesinden her şeylerine karıştığını, sigara ve alkol kullanmamaları, okula devamsızlık yapmamaları konusunda kendilerini sık sık uyardığını, bu disiplin anlayışından dolayı öğrencilerin kendisine yönelik tavırlı olduğunu ileri sürdüğü kaydedildi. Ayrıca bir spor dalında federasyon başkanı adayı olması nedeniyle spor kariyerini bitirmek için G.K. adlı kişinin çocukları yönlendirerek, kendisine komplo kurduğunu iddia ettiği bildirilerek, şikayetçi olan kişilerin tamamının kendisine borçlu olduğunu, borçları nedeniyle bonservislerini vermediğini bu nedenle de iftiraya uğradığını söylediği anlatıldı. Yavuz Ö.'nün "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana iftira atan kişilerden şikayetçiyim" dediği bildirildi.

İddianameye çocukların cinsel istismara uğradığını belgeleyen Adli Tıp Kurumu raporları da yer aldı.

239 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanık Yavuz Ö. hakkında 'cinsel istismar', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 101 yıldan 239 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'TUTUKSUZ YARGILANIRKEN AYNI FİİLLERİ İŞLEMİŞ'

Mağdur çocukların avukatı Gizem Özdem, sanığın, kadınlara ve çocuklara karşı işlediği suçların sadece iddianamede yer alan mağdurlarla sınırlı olmadığını, istismara uğrayan çocukların sayısının çok daha fazla olduğunı ileri sürdü. Avukat Özdem, Yavuz Ö.'nün yıllardır çocuklara ve kadınlara sistematik bir biçimde tecavüz ve tacizde bulunduğunu iddia etti. Sanık hakkında 2016 yılında yine 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığının ortaya çıktığını anlatan Özdem, "Ancak tuhaf bir şekilde tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş. Tutuksuz yargılandığı bu süreçte de şahıs aynı yöndeki fiillerine devam etmiştir. Bu olay münferit bir olay değildir. Son yıllarda tüm dünyada özellikle de ülkemizde kadınlara ve çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve cinayetlerde ciddi bir artış yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu durum, sadece mahkemelerin konusu değildir, esasen toplumsal alanı ilgilendirmektedir" dedi.

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