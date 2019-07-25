HABER

Kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

Belçika’da cezaevinde tutuklu bulunan kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı döverek hastanelik etti.Belçika’nın Bruges kentindeki bir cezaevinde tutuklu bulunan kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı yaraladı.

Belçika’da cezaevinde tutuklu bulunan kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı döverek hastanelik etti.
Belçika’nın Bruges kentindeki bir cezaevinde tutuklu bulunan kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı yaraladı. Olayın cezaevinin yüksek güvenlik departmanında meydana geldiği belirtildi. Bruges polis sözcüsü Lien Depoorter, “Gardiyanlardan biri ağır yaralı” açıklamasını yaptı. Depoorter, mahkumun kavganın çıktığı çarşamba akşamından beri tecritte olduğunu doğruladı.
Yaralanan gardiyanlarla ilgili bir açıklama yapan sendika temsilcisi de şiddet olayıyla ilgili olarak mahkumun 3 gardiyanı dövdüğünü, ağır yaralanan bir gardiyanın ise hayati tehlikeyi atlattığını belirtti.
Kick boks sporcusu olan mahkumun, uzun zamandır agresif davranışlar gösterdiği, yüksek güvenlik departmanında kilitli tutulduğu bildirildi. Sürekli kilit altında tutulan mahkumun bu nedenle sert tepki vermiş olabileceği düşünülüyor. Ayrıca mahkum hakkında olayla ilgili yeni bir soruşturma açılacağı ve ilave hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Gardiyanların haklarını savunan sendika temsilcileri olayı görüşmek üzere Çarşamba gecesi geç saatlerde hapishane yönetimi ile bir araya geldi. Perşembe sabahı gardiyanlar normal vardiyalarına devam ederken, ilerleyen saatlerde protesto amaçlı olarak güvenlikleri tam anlamıyla sağlanana kadar görev bırakmalarının tartışıldığı da yerel basında yer aldı.

PARTNER'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?''Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?'
Eski belediye başkanını silahla yaralayan kişi gözaltına alındıEski belediye başkanını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
TIR'la çarpışan otomobildeki çift yaşamını yitirdiTIR'la çarpışan otomobildeki çift yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.