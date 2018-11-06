DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bizim açımızdan bitmiş ve kapanmış olan bir defteri yeniden açıyorlar. Kıdem tazminatı DİSK'in kırmızı çizgisidir." dedi.

Çerkezoğlu, Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesinde düzenlenen "Krize Karşı Diren İşçi" konulu toplantıda yaptığı açıklamada, kıdem tazminatının yeniden gündeme getirilmeye çalışıldığını söyledi.

Kıdem tazminatının DİSK için önemine değinen Çerkezoğlu, "Bizim açımızdan bitmiş ve kapanmış olan bir defteri yeniden açıyorlar. Kıdem tazminatı DİSK'in kırmızı çizgisidir. Kıdem tazminatı tartışması bizim açımızdan bitmiş bir tartışmadır." diye konuştu.

Çerkezoğlu, kıdem tazminatının kendileri için bir iş güvencesi olduğunu vurgulayarak, "Kıdem tazminatı bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkartılırsa son ücretimizle bağı kopartılıp, fona devredilirse kıdem tazminatı olmaz. İş güvencemiz ortadan kalkar. Alacağımız para çok ciddi bir biçimde düşer ama her şeyden önce de kıdem tazminatı tartışması, bizim açımızdan çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bir meseledir." yorumunu yaptı.

