Kıdem tazminatı: Hangi koşullarda ödeniyor, nasıl hesaplanıyor?

Yeni yılda asgari ücrete zam yapılmasıyla kıdem tazminatı da arttı. Çalışanların iş akitlerinin işveren tarafından sona erdirilmesi sonucu ödenen kıdem tazminatı, brüt asgari ücretten hesaplandığı için hem taban hem de taban kıdem tazminatı artış gösteriyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini 2324,70 TL olarak belirlemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15,03 oranında artırdıklarını açıklamıştı.

Kıdem tazminatı ile ilgili bilinmesi gerekenleri, taban ve tavan kıdem tazminatı miktarlarını 10 başlıkta derledik.

1. Kıdem tazminatı hangi koşullarda ödeni**yor**?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde işten ayrılma,

İşçinin ölümü,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor.

2. Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanı**yor**?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor.