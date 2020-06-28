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Kıdem Tazminatı İçin İşçilerden Genel Grev Çağrısı

28.06.2020 20:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ni de 2022'de yürürlüğe sokacağız’’ dedikten sonra işverenleri ve işçileri temsil eden sendikalar kabine temsilcileriyle masaya oturdu. Toplantıya davet edilmeyen DİSK kıdem tazminatının kaldırılmasına asla razı olmayacağını açıkladı

Kıdem Tazminatı İçin İşçilerden Genel Grev Çağrısı

Türkiye’de çalışan tüm kesimi yakından ilgilendiren kıdem tazminatının fona devredilmesi 40 yılı aşkın süredir işveren kesiminin en büyük talebi. 2002 yılında işbaşına gelen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, 18 yıllık iktidarı döneminde görev yapan yedi bakanın da gündemdeki en önemli konulardan biri hep kıdem tazminatı oldu.

Ancak işçi ve işveren örgütleri arasında uzlaşmanın bir türlü sağlanamaması ve işçi konfederasyonlarının eylem kararlılığıyla kıdem tazminatı mevcut halini sürdürdü.

Geçen yıl kabul edilen 11. Kalkınma Programı’nda da konan kıdem tazminatının fona devri konusu bu ay başında yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ni de 2022'de yürürlüğe sokacağız’’ dedikten sonra taraflar bir araya geldi

Kamuoyu, kıdem tazminatının fona devredilmesini hatta bununla beraber Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin devreye gireceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Haziran’daki ‘‘Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Böylece çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin istihdam kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız’’ sözleriyle öğrendi.

Bir gün sonra tüm taraflar üçlü zirvede bir araya geldi. Kabineyi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Aile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un temsil ettiği toplantıda Türk-İş ve Hak-İş başkanları işçi, TİSK ve TOBB başkanları ise işveren adına masadaydı.

DİSK: ‘‘Birikmiş emeğimiz ve çocuklarımızın geleceği olan kıdem tazminatlarına el uzatmaya çalışıyorlar’’

Toplantıya davet edilmeyen Türkiye’nin üçüncü büyük işçi konfederasyonu DİSK, 15-16 Haziran direnişinin 50. yılında kıdem tazminatının kaldırılmasına asla razı olmayacağını açıkladı.

Corona salgını sırasında kıdem tazminatı meselesini raftan indirmeyi ‘yangından mal kaçırmak’ olarak niteleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ‘‘Özellikle genç işsizliğin ve kadın işsizliğinin ürkütücü boyutlarda olduğu, her gün dört beş işçi arkadaşımızı iş cinayetlerine kurban verdiğimiz, çalışma saatlerinde dünya rekorları kırdığımız, açlık sınırının altındaki asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği bu pandemi sürecinde en temel kazanılmış haklarımıza, birikmiş emeğimiz ve çocuklarımızın geleceği olan kıdem tazminatlarına el uzatmaya çalışıyorlar. DİSK olarak sendikalı, sendikasız tüm işçi kardeşlerimizle birlikte sonuna kadar kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkacağız’’ dedi.

Türk-İş: ‘‘Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e geldiği gün Türk-İş yönetimi grev kararı almak zorunda’’

Türkiye’nin en büyük işçi örgütü olan Türk-İş de başkanlar kurulu toplantısında yayınladığı açıklamada düzenlemeye kesin bir dille karşı çıktı.

Açıklamada, ‘‘Günümüzde, kıdem tazminatı müessesinin ortadan kaldırılarak bir fonda toplanması ve ‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. Aynı kapsamda ‘İstihdam Kalkanı Paketi’ ile kamuoyuna sunulan önlemler arasında yer alan 25 yaş altı-50 yaş üstü çalışanlar için öngörülen belirli süreli sözleşme düzenlemesi de kıdem tazminatı hakkını ve dolayısıyla iş güvencesini ortadan kaldıracak niteliktedir. Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. İş ve gelecek güvencesidir. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hakkından hiçbir şekilde vazgeçilemez’’ ifadelerine yer verildi.

Türk-İş Başkanı Atalay, ‘‘En son geçen Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile toplantı yaptık. Türkiye'de işçilerin yüzde 94'ü kıdem tazminatı alıyor. Kıdem tazminatı, çalışanların en önemli güvencesi. Türk-İş yönetiminin 21'inci, 22'nci ve 23'üncü genel kurul kararı, grev kararı var. Kıdem tazminatı kalkarsa sendika yöneticilerine, sendikalara gerek yok. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkarın. Meclis'e geldiği gün Türk-İş yönetimi grev kararı almak zorunda’’ dedi.

Türk-İş Pazartesi günü 81 ilde basın toplantısı ve 1,5 milyon el ilanı dağıtma kararı aldı, DİSK de başkanlar kurulu kararını aynı gün açıklayacağını duyurdu. DİSK’in de genel grev çağrısı yapması bekleniyor.

Erdoğan: ‘‘Kendi aranızda halledemeyip, bunu eğer ‘kabine halletsin’ diyorsanız burada art niyet vardır’’

Yaşanan gelişmelerden sonra Cumartesi günü bir kez daha konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, kendisinin de işçi kökenli bir cumhurbaşkanı olduğunun altını çizdi.

Bazı çevrelerin asılsız dedikodular yaygını söyleyen Cumhurbaşkanı , ‘‘İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin. Kendi aranızda halledemeyip, bunu eğer ‘kabine halletsin’ diyorsanız burada art niyet vardır, kusura bakmayın. Böyle bir art niyete ne Cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet olmayız. Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye kendi aranızda bunu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip ondan sonra bizleri işçimizin ve işverenin karşısında zor durumda bırakmak veya kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz? Bugüne kadar attığımız her adımda nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer almışsak, bu konuda da aynı anlayışla hareket edeceğiz” dedi.

Çerkezoğlu: ‘‘İktidar, kıdem tazminatını fona devretmekten vazgeçtiğini açıklasın’’

Erdoğan, son çıkışı bir geri adım gibi yorumlanabilir mi? DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, iktidarın bir geri adım attığının söylenebilmesi için kıdem tazminatının fona devrinin hem 11. Kalkınma Programı’ndan hem de Orta Vadeli Program’dan çıkartılması gerektiğini dile getirdi.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Çerkezoğlu, ‘‘ İktidarın, geri adım attığını söylemek için bu işten vazgeçtik demesi lazım. Bu tartışma kendiliğinden çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ni devreye sokacağız’ açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Pandemi döneminde, işçiler bir sürü sorunla uğraşırken bu konuyu raftan indiler. Kapalı kapılar ardında konuştular. İstedikleri konuları kendilerine yakın basına sızdırarak kamuoyu yaratmaya çalıştılar. Artık bundan vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü burada işçi ile işverenin uzlaşabileceği, mutabakat sağlayacağı hiçbir alan yok. Biz DİSK olarak bu konuyu tartışmaya kapalıyız. Görüşlerimizi dün Türkiye’de örgütlü olduğumuz tüm illerde kamuoyuna duyuracağız’’ dedi.

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