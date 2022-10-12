Kıdem tazminatı kaç gün içinde ödenir? İşveren kıdem tazminatı kaç gün içinde ödemek zorunda?

Bir kişinin kıdem tazminatı alabilmesi için bazı kurallar bulunur. Öncelikle o kişinin kıdem tazminatı alacağı iş yerinde bir yıldan fazla bir süre çalışmış olması gerekir. İşe girdiği zaman yapılmış olan sözleşmenin feshedilmiş olması da kıdem tazminatı almaya hak kazanmanın bir diğer şartıdır.

Kıdem tazminatı kaç gün içinde ödenir?

İşverenin alacaklıya kıdem tazminatını ödemesi için belirlenmiş olan bir süre bulunmamaktadır. Alacaklı olan kişi ile işveren arasındaki anlaşmaya bağlı olarak bir süre belirlenebilir. Kıdem tazminatı alma hakkı olan kişinin durumu göz önüne alınarak bir süre belirlenmelidir.

İşveren kıdem tazminatını ne kadar sürede ödemek zorundadır?

Alacaklı olan kişinin mağdur olmayacağı bir süre içinde kıdem tazminatı ödemesi yapılmalıdır. Eğer ödeme süresi çok uzarsa alacaklıya kıdem tazminatı davası açma hakkı doğar.

Kıdem tazminatı davası ne kadar sürer?

İş davaları kapsamında açılan kıdem tazminatı davalarının süreleri çeşitli sebepler doğrultusunda değişiklik gösterebilir. İşten çıkmanın gerekçesi, iş akdinin feshedilme gerekçesinin geçerliliği hakkında ele geçen kanıtlar, gösterilen tanıklar, mahkemelerin iş yoğunluğu önemli etkenlerdir.

Hedeflenen azami mahkeme süresi beş yüz kırk gündür. Yaklaşık olarak on sekiz ay gibi bir sürede sonuçlanabilir. Ancak belirtilen şartlar doğrultusunda bu süre altı ay ve dokuz ay arasında değişkenlik de gösterebilir.

İşveren kıdem tazminatını taksitle ödeyebilir mi?

Kanunda taksitle kıdem tazminatı ödemesi gibi bir seçenek bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı ödemesi alacaklıya işveren tarafından peşin olarak yapılmalıdır.

Kıdem tazminatı ödemesi nasıl yapılır?

Ödenecek olan rakam alacaklının o işyerinde çalıştığı süreye göre değişebilir. Yine işveren ve alacaklı arasındaki anlaşmaya göre gerek görüldüğü ve karşılıklı anlaşıldığı takdirde birkaç parça olarak da ödeme yapılabilir.

Kıdem tazminatı için en yüksek rakamlar belirlenerek her yıl ocak ve temmuz aylarında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır.

Kıdem tazminatı ödeme süresi nedir?

İş verenlerin kıdem tazminatı ödemek için zorunlu olduğu belli bir süre yoktur. Ancak alacaklı olan kişinin mağduriyet durumu düşünülerek ödeme geciktirilmemelidir. Zamanında ödenmeyen kıdem tazminatı için belli bir süre olmasa da üzerinden çok zaman geçerse alacaklının şikâyet etme hakkı doğar.



