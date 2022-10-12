Kıdem tazminatı işveren tarafından mı ödenir? Kıdem tazminatı kim öder?

Her çalışanın emeklilik işin yaş ya da prim günü sayısı doldurma, askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş akdini feshetme hakkı vardır. Bu hakkı kullanmak isteyen çalışanlar işverenlerine kanunun gerekli gördüğü süre içinde bu kararlarını ibraz etmelidirler.

İbrazın ardından işveren, gerekli işlemleri başlatır. İş akdi feshedilen çalışan tazminat alma hakkı kazanır. Bu ödeme için süre ve ödeme seçenekleri işveren ile çalışanın arasında yapılan bir sözleşme ya da anlaşma ile belirlenir.

Belirlenen sürenin dışına çıkıldığı ve ödeme yapılmadığı takdirde alacaklı olan taraf dava açma hakkı kazanır. Açılan dava doğrultusunda tüm koşullar incelenir. İşveren, belirlenen süre içinde yapmadığı ödeme için faiz ödemek durumunda kalır.

Kıdem tazminatını kim öder?

Kıdem tazminatı, askerlik, emeklilik gün sayısı ya da prim günü doldurma, evlilik nedeniyle işten ayrılma gibi sebeplerle iş akdinin feshedilmesini talep eden çalışana işveren tarafından ödenir.

Ödeme koşulları, işçi haklarını koruyan kanunun 14. Maddesindeki şu ifade içeriği doğrultusunda gerçekleştirilir:

"Kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez."

Çalışan kıdem tazminatını almaya hak kazanabilmek için bir suç ya da bir kusur işlememiş olmalıdır. Haklı fesih sebepleri kanunda belirtildiği şekilde uygulanır.

Kıdem tazminatı işveren tarafından mı ödenir?

Kıdem tazminatı almak için tüm koşulları yerine getiren çalışanın hak ettiği tazminatı işveren öder.

İşveren kıdem tazminatını vergiden düşebilir mi?

Kıdem tazminatını ödemekle yükümlü olan işveren belli koşulları yerine getirerek bu gideri vergiden düşebilir. İş akdi feshedilen çalışana ödenecek olan rakam işçiye ödenmediği sürece işveren bu giderini vergiden düşemez.

Emeklilik kıdem tazminatını kim öder?

Askerlik, evlilik nedeni ile işten ayrılma veya farklı ve kanunun uygun gördüğü gerekçeler dışında emeklilik sebebiyle iş akdini feshetmek de çalışanın hakkıdır. Emeklilik hakkı kazanan çalışanın talebi doğrultusunda alacağı kıdem tazminatı da işveren tarafından ödenir.



