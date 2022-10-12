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Kıdem tazminatı nasıl hak edilir? Kıdem tazminatı hakkı ne zaman doğar?

12.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her çalışanın gerek özel sektörde gerekse kamu alanında sahip olduğu birçok hak vardır. Bu haklar çalışana devlet tarafından kanunlar aracılığı ile verilmiştir. Kıdem tazminatı da her çalışana verilmiş haklardan biridir. Bu hakka sahip olmak isteyen çalışanlar bazı şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Kıdem tazminatı nasıl hak edilir?

Kıdem tazminatı nasıl hak edilir? Kıdem tazminatı hakkı ne zaman doğar?

İçindekiler

  • Kıdem tazminatı nasıl hak edilir?
  • Kıdem tazminatı almak için kaç gün çalışmak gerekir?
  • Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
  • Kıdem tazminatı hakkı ne zaman doğar?
  • Kıdem tazminatı hangi hallerde ödenmez?
  • Kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için hangi şartlar yerine getirilmelidir?

Her çalışan, evlilik, emeklilik yaşının ya da prim gün sayısının dolması, askerlik, hastalık ya da benzeri ve kanunlar tarafından uygun görülen sebeplerle işten ayrılmak isteyebilir. Bu durum devletin çalışanlara verdiği bir haktır.

Ancak yine de bazı kurallar geçerlidir. İşvereninden iş akdinin feshedilmesini talep eden çalışan, kıdem tazminatını almaya hak kazanmak için bazı şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Bununla birlikte çalışanın kusurlu bir hareketi olmadan işveren tarafından iş akdinin sonlandırılması da kıdem tazminatı hakkını doğurur.

Kıdem tazminatı nasıl hak edilir?

Çalışanlar kıdem tazminatı alma hakkına sahip olabilmek için öncelikle 1457 Sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesinde belirtilmiş olan asgari çalışma süresini doldurmuş olmalıdırlar.

Yasalardaki durumlara uygun bir durum sebebiyle iş akdi feshedilen herkes kıdem tazminatı hakkı kazanır. Kıdem tazminatını kendi alamasa bile örneğin ölümü gerçekleşirse kıdem tazminatı ödemesi o çalışanın yasal mirasçılarına yapılmalıdır.

Kıdem tazminatı almak için kaç gün çalışmak gerekir?

Bir çalışanın kıdem tazminatı almak için çalışması gereken süre sigorta ödemelerinin başladığı güne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin 1999 tarihli SGK girişi olan bir çalışan 3600 günü doldurmadan önce kıdem tazminatı hakkına sahip olamaz.

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Eğer bir çalışan kendi isteği ile ve yasal koşullar dahilinde bir gerekçe bildirmeksizin işten ayrılırsa kıdem tazminatı hakkına sahip olamaz. Askerlik, emeklilik gibi durumlar geçerli gerekçelerdir. Yasal olarak kabul edilir.
Kadın çalışanlar ise evlilikleri bir yılı doldurmama halinde evlilik nedeniyle iş akdi feshi talep edebilirler. Bu sayede kıdem tazminatı alma hakkı kazanırlar.

Kıdem tazminatı hakkı ne zaman doğar?

Devletin belirlediği koşullara ve gerekçelere uygun olan her çalışan kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatı hangi hallerde ödenmez?

Bir çalışan yüz kızartıcı bir suç veya yasaların belirlediği bir kusur işlediyse kıdem tazminatı hakkı kazanamaz. Bunun dışında yasalarda belirtilen gerekçeler dışında işten ayrılan kişiler de kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için hangi şartlar yerine getirilmelidir?

Eğer bir çalışan kıdem tazminatı almak istiyorsa devletin belirlediği bazı şartları yerine getirmiş olmalıdır.

Kıdem tazminatı almak için şartlar şu şekildedir:

  • Bir iş sözleşmesi dahilinde çalışan olmak.
  • İş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak.
  • Kanunda yer alan gerekçeler dahilinde iş akdinin feshedilmesi.
  • Askerlik hizmeti.
  • Evlilik
  • Emeklilik hakkının doğması.


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