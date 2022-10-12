Kıdem tazminatı nasıl hak edilir? Kıdem tazminatı hakkı ne zaman doğar?

Her çalışan, evlilik, emeklilik yaşının ya da prim gün sayısının dolması, askerlik, hastalık ya da benzeri ve kanunlar tarafından uygun görülen sebeplerle işten ayrılmak isteyebilir. Bu durum devletin çalışanlara verdiği bir haktır.
Ancak yine de bazı kurallar geçerlidir. İşvereninden iş akdinin feshedilmesini talep eden çalışan, kıdem tazminatını almaya hak kazanmak için bazı şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Bununla birlikte çalışanın kusurlu bir hareketi olmadan işveren tarafından iş akdinin sonlandırılması da kıdem tazminatı hakkını doğurur.
Çalışanlar kıdem tazminatı alma hakkına sahip olabilmek için öncelikle 1457 Sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesinde belirtilmiş olan asgari çalışma süresini doldurmuş olmalıdırlar.
Yasalardaki durumlara uygun bir durum sebebiyle iş akdi feshedilen herkes kıdem tazminatı hakkı kazanır. Kıdem tazminatını kendi alamasa bile örneğin ölümü gerçekleşirse kıdem tazminatı ödemesi o çalışanın yasal mirasçılarına yapılmalıdır.
Bir çalışanın kıdem tazminatı almak için çalışması gereken süre sigorta ödemelerinin başladığı güne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin 1999 tarihli SGK girişi olan bir çalışan 3600 günü doldurmadan önce kıdem tazminatı hakkına sahip olamaz.
Eğer bir çalışan kendi isteği ile ve yasal koşullar dahilinde bir gerekçe bildirmeksizin işten ayrılırsa kıdem tazminatı hakkına sahip olamaz. Askerlik, emeklilik gibi durumlar geçerli gerekçelerdir. Yasal olarak kabul edilir.
Kadın çalışanlar ise evlilikleri bir yılı doldurmama halinde evlilik nedeniyle iş akdi feshi talep edebilirler. Bu sayede kıdem tazminatı alma hakkı kazanırlar.
Devletin belirlediği koşullara ve gerekçelere uygun olan her çalışan kıdem tazminatı alabilir.
Bir çalışan yüz kızartıcı bir suç veya yasaların belirlediği bir kusur işlediyse kıdem tazminatı hakkı kazanamaz. Bunun dışında yasalarda belirtilen gerekçeler dışında işten ayrılan kişiler de kıdem tazminatı alamaz.
Eğer bir çalışan kıdem tazminatı almak istiyorsa devletin belirlediği bazı şartları yerine getirmiş olmalıdır.
Kıdem tazminatı almak için şartlar şu şekildedir:
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