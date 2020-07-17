Kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır, son tartışmalar ile ilgili neler biliniyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde kıdem tazminatıyla ilgili yürütülen tartışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Haziran ayından beri kıdem tazminatıyla ilgili değişiklikler öngören Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) nasıl olacağına dair tartışmalar yürütülüyordu.

Erdoğan, 17 Temmuz'da cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kıdem tazminatıyla ilgili Erdoğan, "Kıdem tazminatı hususunda bu işi adil bir konuma getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil" dedi.

Basında çıkan haberlerde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı istihdam paketi konusunda Erdoğan'ın, "Bu konuları taraflara sorarak uzlaşma arayıp daha sonra getirin" dediği kaydedildi.

Paketin acil olan ve uzlaşma sorunu olmayan bölümlerinin TBMM'ye sevk edileceği, diğer başlıkların ekimden sonra gündeme getirileceği aktarıldı.

Haziran ayında bu değişikliği konuşmak üzere Erdoğan işveren ve işçi temsilcileri ile bir araya gelmişti.